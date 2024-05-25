Будьте в тренді. Стилістка пояснила, як вибрати ідеальний капелюшок на літо

Капелюшок влітку допомагає захистити обличчя від небажаної засмаги, а голову - від теплового удару, який може спричинити сонячне проміння.

Про те, як вдало вибрати капелюшок, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію персонального стиліста Олени Шевченко в Instagram .

Якою мати бути ширина полів

"Перш за все звертайте увагу на ширину полів. Для невеликих форм обличчя при відсутності виразних щічок поля можуть бути 6-7 сантиметрів. А от панянкам із крупними вилицями, виразними щічками та масштабними формами обличчя краще вибирати ширину полів 8-9 см, тому що поля капелюха мають відповідати масштабності обличчя", - пояснює Шевченко.

Яким має бути колір

"Тут ми звертаємо увагу на відтінок соломи. Вони бувають теплі (виразно жовті), нейтральні або наближені до холодного (схожі на бежеві) та кольорові", - каже стиліст.

Вона радить вибирати жовті відтінки жінкам із засмагою та виразно теплою колористикою. Нейтральні та холодні - дівчатам з холодним відтінком шкіри, або якщо є нюанси на шкірі, наприклад виразні синці під очима чи пігментація.

"Чорний плетений капелюх буде личити майже усім. А ось з білим, особливо чистим, сніжним треба бути максимально обережною, бо він підкреслить усі особливості шкіри. Також він виглядає досить "святково" для буденних образів, тому краще обирати більш м’які відтінки білого", - радить експерт.

Як підібрати вдалий капелюшок (фото: Instagram/purpur.stylist)

Як вибрати вдалу форму

За словами Шевченко, найактуальніші та найпростіші у стилізації "на кожен день" форми капелюшків - це Федора та Канотьє.

"Крупним личкам частіше личить Федора, бо в неї розмір полів більший. Вся різниця в тому, що Федору можна носити відкриваючи чоло, що дуже гарний бонус для облич з округлою формою, широкою формою чи виразними щічками. Канотьє більше личить жінкам, які мають обличчя зі звуженим підборіддям, або витягнутим", - каже стиліст.

Як вибрати вдалий капелюшок (фото: Instagram/purpur.stylist)

Яким має бути декор

"Зараз більшість капелюшків продається з декором у вигляді брошок, булавок, додаткових стрічок чи шпильок. Я люблю активні капелюшки, бо в компанії з окулярами це повноцінна заміна макіяжу та зачіски. Але слідкуйте, щоб ваші ланцюжки можна було відстібнути, як і додатковий декор", - каже експерт.

Вона радить уникати додаткових прикрас у зоні обличчя, якщо ви вибрали капелюшок із декором.

Яким має бути плетіння

"Обов’язково звертайте увагу на те як сплетений капелюшок. В ідеалі - це дрібна солома з густим плетенням, без просвітів. Бо широка, схожа на "лапті" буде дешевити вигляд капелюшка", - наголошує Шевченко.

Яким має бути плетіння (фото: Instagram/purpur.stylist)

Який стиль капелюшка вибрати

"Зараз в трендах буде велика кількість "романтичних" капелюшків зі стрічками та бантами. Це дуже красиво та ніжно, але порівняно з Федорою чи Канотьє в таких моделях менший діапазон образів, в які їх можна вписати, тому рекомендую вибрати їх 2 чи 3 в ваш гардероб", - каже стилістка.