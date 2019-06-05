Грози та град: синоптик зробила важливе попередження про погоду

Погода в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в деяких регіонах може наробити біди

Погода в Україні у четвер, 6 червня, очікується дощова. Синоптики попереджають про опади майже по всій території України.

Погода на сході країни буде спекотною. Дощі пройдуть у Полтаві та Дніпрі, а в Харкові, Донецькій та Луганській областях буде сухо. Температура повітря вночі становитиме +16 +19 градусів. Вдень +27 +29 градусів, місцями можливе підвищення до +30 +33 градусів.

В південних областях пройдуть дощі і вітер посилиться до 12 м/с. Нічна температура повітря +16 +19 градусів, удень повітря прогріється до +25 +29 градусів. У Криму очікується дощ, вночі +16 +18 градусів. Вдень від +26 до +28 градусів.

На півночі України також пройдуть невеликі локальні дощі. Нічна температура становитиме +15 +17 градусів, вдень очікується +26 +17 градусів.

У західних областях синоптики прогнозують посилення вітру до 12 м/с і локальні помірні дощі. Нічна температура повітря в регіоні буде коливатися від +14 до +17 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +24 +27 градусів.

У центральній частині буде хмарно і мокро. Вночі від +15 до +18 градусів, удень повітря прогріється до +25 +28 градусів.

У Києві 6 червня буде йти дощ та синоптики попереджають про посилення вітру. Нічна температура повітря складе +16 +18 градусів, денна очікується +26 +28 градусів.

Погода в Україні 6 червня

Синоптик Наталка Діденко попередила про те, що вздовж майже всієї України утворилася смуга потужних атмосферних процесів і можливі грози, зливи, шквали та град.

"Смуга потужних атмосферних процесів витягнулася від Криму через Херсонську, Дніпропетровську області, Кропивницький, Запоріжжя, Черкаську, Вінницьку, Тернопільську, Житомирську, Рівненську області до Волині. Тут – грози, зливи, шквали, град. Обережно!" – написала Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптик попередила про небезпечні погодні умови.

А також розповідали про те, що синоптики попередили про різке погіршення погоди в Україні.