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Синоптики попередили про різке погіршення погоди в Україні

Новини » Суспільство    05.06.2019 - 15:43
Синоптики попередили про різке погіршення погоди в Україні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У більшості областей очікуються дощі і грози

За прогнозами синоптиків погода в Україні 5 травня різко погіршиться, зокрема в більшості областей очікуються дощі та грози. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Повідомляється, що сьогодні вдень у більшості областей очікуються грози. В окремих районах (крім північних і східних областей) град і шквали до 15-20 м / с.

У південних та центральних областях місцями значні дощі (I рівень небезпеки, жовтий).

У Києві та області протягом всього дня очікуються грози і град.

Зазначимо, раніше "Укргідрометцентр" повідомляв, що погода в Україні буде переважно бездощовою, також очікуються грози. Температура повітря вдень прогріється до +30 градусів.

Також синоптик Наталка Діденко повідомляла, що в більшості областей України пройдуть дощі або зливи, а також очікуються грози. Під час грози можливі шквали та град. У північно-східної частини України, Сумській і Харківській областях буде без істотних опадів. Однак, середу в східних областях прогнозується поривчастий вітер.

Також у Київській області 3-5 червня переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

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