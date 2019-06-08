ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Стихія готує новий удар: які області в зоні ризику

STYLERЖиття    08.06.2019 - 19:09
Стихія готує новий удар: які області в зоні ризику
Ілюстративне фото (facebook.com/kievstolicaua)

Негода 9 червня знову навідається до України

Погода в Україні у неділю, 9 червня, супроводжуватиметься значними опадами на більшій частині території країни. Грозові дощі пройдуть на Заході, Півночі, у Вінницькій, Кіровоградській, Одеській та місцями в Черкаській областях. Про це повідомила відомий синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Зазначається, що в деяких районах при грозах очікуються сильні зливи, шквали та град.

Стихія готує новий удар: які області в зоні ризику

Фото: Метеокарта (facebook.com/tala.didenko)

Зазначимо, що через сильні опади українці стали майже щодня стикатися із аномальними погодними явищами.

У неділю на решті території України буде сухо.

Синоптик також розповіла про підвищення температури повітря протягом дня 9 червня - стовпчики термометрів покажуть від +28 до +33 градусів майже у всіх областях.

На Заході завтра буде свіжіше - температура повітря становитиме від +24 до +27 градусів.

У столиці в неділю можливі дощі з грозою. Максимальна температура повітря у Києві очікується близько +28... +30 градусів.

Стихія готує новий удар: які області в зоні ризику

Ілюстративне фото: Спека (УНІАН)

Як повідомлялося раніше, 6 червня в Арцизі під Одесою пройшла сильна злива, яка змінилася градом. Місцевим жителям вдалося сфотографувати шматочки льоду, які падали з неба - вони були у формі коралів.

Також ми писали про те, що ураган розніс на друзки село під Херсоном.

Нагадаємо, що негода в окупованому Криму перетворила вулиці міст на брудні вируючі потоки. У Севастополі 7 червня випало 27 мм опадів, а в передмістях – 47 мм, таким чином дощ за дві години перевищив місячну норму опадів. В районі Фороса стався обвал гірської породи на ділянці дороги Ялта - Гончарне. Від негоди постраждав також знаменитий Воронцовський палац.

В Україні різко погіршиться погода: які області під загрозою (фото) Синоптики шокували прогнозом на вихідні: яким областям не пощастить (фото)
Новини України ГідрометцентргрозаНаталка Диденко
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся