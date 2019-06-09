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Україну заллє і задує: оголошено штормове попередження

STYLERЖиття    09.06.2019 - 07:26
Україну заллє і задує: оголошено штормове попередження
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Негода 9 червня принесе шквали та грози із градом в деяких областях

Погода в Україні 9 червня буде дощова, на Правобережжі місцями очікується град та сильні пориви вітру та шквали від 15 до 20 метрів на секунду. Про це йдеться в повідомленні Українського гідрометцентру.

У неділю на більшій частині території України пройдуть короткочасні дощі із грозами.

В середньому сила вітру складе від 5 до 10 м/с. Напрямок переважно східний, лише в західних областях - північно-західний.

Температура повітря в середньому протягом дня очікується від +25 до +30 градусів, у східних регіонах буде спека до +33 градусів, а в Карпатському регіоні - від +22 до +26 градусів, у самих Карпатах прогнозується від +15 до +20 градусів.

В темний час доби по країні в середньому температура повітря становитиме від +14 до +19 градусів.

Україну заллє і задує: оголошено штормове попередження

Карта погоди на 9 червня (фото: facebook.com/ukrgmc.official)

В Україні через непрості погодні умови оголошено штормове попередження, передає повідомлення метеорологів сайт Gismeteo.

На Заході термометри покажуть вдень в неділю від +23 до +27 градусів.

У північних та центральних областях температура повітря становитиме від +25 до +30 градусів.

На Сході тепла погода "перекочує" у спеку - буде від +30 до +33 градусів.

У південних областях прогнозується температура повітря в межах +25...+30 градусів.

Україну заллє і задує: оголошено штормове попередження

Ілюстративне фото: Погода в Україні (pixabay.com)

Як повідомлялося раніше, відомий синоптик Наталка Діденко попередила українців про негоду 9 червня. За її прогнозом, грозові дощі пройдуть на Заході, Півночі, у Вінницькій, Кіровоградській, Одеській та місцями в Черкаській областях. У деяких районах при грозах очікуються сильні зливи, шквали та град.

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