Україну заллє і задує: оголошено штормове попередження

Негода 9 червня принесе шквали та грози із градом в деяких областях
Погода в Україні 9 червня буде дощова, на Правобережжі місцями очікується град та сильні пориви вітру та шквали від 15 до 20 метрів на секунду. Про це йдеться в повідомленні Українського гідрометцентру.
У неділю на більшій частині території України пройдуть короткочасні дощі із грозами.
В середньому сила вітру складе від 5 до 10 м/с. Напрямок переважно східний, лише в західних областях - північно-західний.
Температура повітря в середньому протягом дня очікується від +25 до +30 градусів, у східних регіонах буде спека до +33 градусів, а в Карпатському регіоні - від +22 до +26 градусів, у самих Карпатах прогнозується від +15 до +20 градусів.
В темний час доби по країні в середньому температура повітря становитиме від +14 до +19 градусів.
Карта погоди на 9 червня (фото: facebook.com/ukrgmc.official)
В Україні через непрості погодні умови оголошено штормове попередження, передає повідомлення метеорологів сайт Gismeteo.
На Заході термометри покажуть вдень в неділю від +23 до +27 градусів.
У північних та центральних областях температура повітря становитиме від +25 до +30 градусів.
На Сході тепла погода "перекочує" у спеку - буде від +30 до +33 градусів.
У південних областях прогнозується температура повітря в межах +25...+30 градусів.
Ілюстративне фото: Погода в Україні (pixabay.com)
Як повідомлялося раніше, відомий синоптик Наталка Діденко попередила українців про негоду 9 червня. За її прогнозом, грозові дощі пройдуть на Заході, Півночі, у Вінницькій, Кіровоградській, Одеській та місцями в Черкаській областях. У деяких районах при грозах очікуються сильні зливи, шквали та град.
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