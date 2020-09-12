Будьте обережні: хурма може завдати серйозної шкоди здоров'ю

Кому хурма категорично протипоказана (Фото: pixabay.com)

Дієтологи розповіли, кому хурму їсти категорично не можна

Хурма дуже корисна для організму людини. Вона багата мінералами калію і може давати сечогінний ефект. Фахівці рекомендують з'їдати не більше одного плоду в день і назвали, кому її їсти категорично протипоказано.

Через свій сечогінний ефект хурма може небезпечна для тих, у кого є камені в нирках, діагностовано патології сечового міхура. Дієтологи наголошують, що таким пацієнтам не варто зловживати хурмою і можна з'їсти не більше одного плоду в день з великою обережністю. Про це пише видання Golos.

Також хурма посилює секрецію шлункового та панкреатичного соків, тому хурму потрібно дуже обережно вживати тим, у кого є проблеми з підшлунковою залозою.

Хурму потрібно вживати акуратно й абсолютно здоровим людям. Не можна її їсти відразу після основного прийняття їжі, особливо якщо в раціоні були м'ясні страви. Може розвинутися метеоризм або з'явитися розлад травної системи.

Хурму не можна їсти на ніч, через те, що всі вуглеводи будуть перетворюватися в жир. Також не варто їсти хурму натщесерце, оскільки в ній міститься велика кількість пектину і дубильної кислоти, а це може призвести до утворення шлункового каменю.

Лікарі рекомендують вживати хурму не раніше, ніж через годину-півтори після прийняття основної їжі.

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