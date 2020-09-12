Будьте осторожны: хурма может нанести серьезный вред здоровью

Диетологи рассказали, кому хурму есть категорически нельзя
Хурма очень полезна для организма человека. Она богата минералом калия и может давать мочегонный эффект. Специалисты рекомендуют съедать не больше одного плода в день и назвали, кому ее есть категорически противопоказано.
Из-за своего мочегонного эффекта хурма может опасна для тех, у кого есть камни в почках, диагностированы патологии мочевого пузыря. Диетологи отмечают, что таким пациентам не стоит злоупотреблять хурмой и можно съесть не более одного плода в день с большой осторожностью. Об этом пишет издание Golos.
Также хурма усиливает секрецию желудочного и панкреатического соков, поэтому хурму нужно очень осторожно употреблять тем, у кого есть проблемы с поджелудочной железой.
Хурму нужно употреблять аккуратно и совершенно здоровым людям. Нельзя ее есть сразу после основного приема пищи, особенно если в рационе были мясные блюда. Может развиться метеоризм или появиться расстройство пищеварительной системы.
Нельзя есть хурму на ночь, так как все углеводы будут преобразовываться в жир. Также не стоит есть хурму натощак, так как в ней содержится большое количество пектина и дубильной кислоты, а это может привести к образованию желудочного камня.
Врачи рекомендуют употреблять хурму не ранее, чем через час-полтора после употребления основной пищи.
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