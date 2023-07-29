Будьте осторожны в магазинах. Как понять, что на прилавке лежит российский товар: главные подсказки
На прилавках украинских торговых сетей иногда еще можно найти российские или белорусские товары. Это могут быть остатки на складах или поставки в соответствии со старыми контрактами. Покупать такие товары не следует, чтобы не поддерживать страну-агрессора.
А как понять, из какой страны он происходит - подробнее читайте в материале Styler.
Какие российские компании продавали товар в Украине до войны
Список российских торговых марок, которые можно было найти в украинских магазинах:
- Молочные продукты "Простоквашино"
- Чай "Сurtis"
- Полуфабрикаты "Ермолино"
- Молочные продукты "Веселый молочник"
- Молочные продукты "Чудо"
- Чай "Лисма"
- Сеть японских ресторанов "Евразия"
- Пиво "Балтика"
- Пиво "Жигули"
- Молочные продукты "Тема"
- Молочные продукты "Агуша"
- Спреи "Некусайка"
- Средства от комаров "Раптор"
- Косметика "Faberlic/ Фаберлик"
- Косметика "Чистая линия"
- Одежда "Gloria jeans"
- Магазины Brocard
Однако сегодня можно встретить штрих-код оккупантов на прилавках украинских магазинов. Как это происходит?
"Иногда бывает так, что де-факто товар российский, а де-юре он приходит из Индии или другой страны. Поставщики могут даже не менять маркировку. По документам его произвели в Китае, но на самом деле в России", - говорит советник Президента Международной торговой. Палаты Алексей Лупоносов.
Из третьей страны товар едет в Европу, а из Европы - в Украину.
Товар с российским штрих-кодом на полках украинской сети магазинов (фото: Styler)
Обратите внимание на цифры
В Центре противодействия дезинформации сообщают, что российский штрихкод начинается с цифр 46 и может иметь диапазон до 469. То есть начало российского кода может быть одним из следующих:
- 460
- 461
- 462
- 463
- 464
- 465
- 466
- 467
- 468
- 469
Воспользуйтесь специальным сервисом
После 24 февраля многие компании также делали выбор, оставаться ли им в России. Большинство представителей цивилизованного мира закрыли свои производства и прекратили торговлю.
Однако все еще остается немалый перечень тех, кто принял обратное решение. Среди самых известных:
- Huawei
- Xiaomi
- Danone
- Ritter Sport
- Nestle
- Auchan
- Avon
- Mondelez International
Для того чтобы проверить, остается ли компания в РФ, вы можете воспользоваться сервисом от украинских разработчиков по этой ссылке.
Все, что вам нужно это дать программе доступ к камере и навести ее на штрих-код товара.
Детальнее о том, как работает специальное приложение и методы распознавания российского товара - смотрите в новом видео на YouTube-канале РБК-Украина.
Раньше мы рассказывали, какие популярные сладости лучше не покупать, потому что производитель работает на Россию.
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