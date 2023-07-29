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Будьте осторожны в магазинах. Как понять, что на прилавке лежит российский товар: главные подсказки

Новина українською →
Украина, Суббота 29 июля 2023 09:19
Будьте осторожны в магазинах. Как понять, что на прилавке лежит российский товар: главные подсказки Как распознать российский штрихкод (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

На прилавках украинских торговых сетей иногда еще можно найти российские или белорусские товары. Это могут быть остатки на складах или поставки в соответствии со старыми контрактами. Покупать такие товары не следует, чтобы не поддерживать страну-агрессора.

А как понять, из какой страны он происходит - подробнее читайте в материале Styler.

Какие российские компании продавали товар в Украине до войны

Список российских торговых марок, которые можно было найти в украинских магазинах:

  • Молочные продукты "Простоквашино"
  • Чай "Сurtis"
  • Полуфабрикаты "Ермолино"
  • Молочные продукты "Веселый молочник"
  • Молочные продукты "Чудо"
  • Чай "Лисма"
  • Сеть японских ресторанов "Евразия"
  • Пиво "Балтика"
  • Пиво "Жигули"
  • Молочные продукты "Тема"
  • Молочные продукты "Агуша"
  • Спреи "Некусайка"
  • Средства от комаров "Раптор"
  • Косметика "Faberlic/ Фаберлик"
  • Косметика "Чистая линия"
  • Одежда "Gloria jeans"
  • Магазины Brocard

Однако сегодня можно встретить штрих-код оккупантов на прилавках украинских магазинов. Как это происходит?

"Иногда бывает так, что де-факто товар российский, а де-юре он приходит из Индии или другой страны. Поставщики могут даже не менять маркировку. По документам его произвели в Китае, но на самом деле в России", - говорит советник Президента Международной торговой. Палаты Алексей Лупоносов.

Из третьей страны товар едет в Европу, а из Европы - в Украину.

Будьте осторожны в магазинах. Как понять, что на прилавке лежит российский товар: главные подсказкиБудьте осторожны в магазинах. Как понять, что на прилавке лежит российский товар: главные подсказки

Товар с российским штрих-кодом на полках украинской сети магазинов (фото: Styler)

Обратите внимание на цифры

В Центре противодействия дезинформации сообщают, что российский штрихкод начинается с цифр 46 и может иметь диапазон до 469. То есть начало российского кода может быть одним из следующих:

  • 460
  • 461
  • 462
  • 463
  • 464
  • 465
  • 466
  • 467
  • 468
  • 469

Воспользуйтесь специальным сервисом

После 24 февраля многие компании также делали выбор, оставаться ли им в России. Большинство представителей цивилизованного мира закрыли свои производства и прекратили торговлю.

Однако все еще остается немалый перечень тех, кто принял обратное решение. Среди самых известных:

  • Huawei
  • Xiaomi
  • Danone
  • Ritter Sport
  • Nestle
  • Auchan
  • Avon
  • Mondelez International

Для того чтобы проверить, остается ли компания в РФ, вы можете воспользоваться сервисом от украинских разработчиков по этой ссылке.

Все, что вам нужно это дать программе доступ к камере и навести ее на штрих-код товара.

Детальнее о том, как работает специальное приложение и методы распознавания российского товара - смотрите в новом видео на YouTube-канале РБК-Украина.

Раньше мы рассказывали, какие популярные сладости лучше не покупать, потому что производитель работает на Россию.

Читайте также, каких украинских художников, писателей и музыкантов Россия считает своими.

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