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Не только Milka и "Барни". Список сладостей Mondelez, которые не нужно покупать

Новина українською →
Пятница 16 июня 2023 13:54
Не только Milka и "Барни". Список сладостей Mondelez, которые не нужно покупать Известный бренд сладостей до сих пор не вышел из РФ (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Американский бренд сладостей Mondelez International до сих пор продает свою продукцию на территории России. Несмотря на бойкот товаров в некоторых странах ЕС, компания сокращает операции в РФ, но окончательно не выходит из ее рынка.

Какие известные всем украинцам сладости бренда лучше не покупать - читайте в материале Styler.

Продукцию Mondelez International бойкотируют Европе

В скандинавских странах уже бойкотируют компанию, которую признали спонсором войны в Украине. Так, например, в супермаркетах Швеции покупателей призывают не покупать продукция данного бренда. Компания до сих пор не закрыла свои филиалы на территории России.

А шведский супермаркет ICA в Йотеборге предупреждает покупателей, что Mondelez в черном списке.

"Шведский супермаркет ICA в Йотеборге предупреждает покупателей, что корпорация Mondelez International, производящая шоколад Marabou, Toblerone, Daim, печенье Oreo, сыр Philadelphia и другие популярные продукты находится в "черном списке Украины" из-за того, что она не закрыла свои филиалы на территории России", - сообщила в Facebook Елена Юрченко и поделилась фото.

Некоторые скандинавские компании недавно заявили, что приняли решение прекратить продажу продукции Mondelez из-за того, что Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины внесло производителя сладостей в список спонсоров войны.

Не только Milka и &quot;Барни&quot;. Список сладостей Mondelez, которые не нужно покупатьНе только Milka и &quot;Барни&quot;. Список сладостей Mondelez, которые не нужно покупатьВ Швеции супермаркеты предупреждают покупателей о продукции Mondelez International (фото: facebook.com/lena.yurchenko)

Какую продукцию продает Mondelez International

Ниже мы публикуем список продукции бренда, которая активно продается в Украине. Не забывайте, что эта компания платит налоги в бюджет РФ и тем самым спонсирует войну.

  • Barni
  • 7Days
  • Belvita
  • Cadbury
  • Côte d'Or
  • Cadbury Dairy Milk
  • Daim
  • Halls
  • Oreo
  • Milka
  • Philadelphia
  • Toblerone
  • TUC

Что говорят в компании о спонсорстве войны

16 июня ведущий американский производитель пищевых продуктов Mondelez International сообщил, что сокращает сделки в России, но окончательно не выходит с рынка.

До конца 2023 года бренд планирует создать на российском рынке отдельный бизнес, который будет иметь самодостаточную цепь поставок. После бойкота скандинавских стран продукции компании, там заявили, что сокращают расходы на рекламу в медиа РФ.

"В результате этих действий... общие объемы сократились... и как объемы нашего импорта, так и доля рынка значительно уменьшились", - заявили в Mondelez.

Интересно, что за 2022 год прибыль российского филиала Mondelez International составила 339 млн долларов, выручка от продажи – более 1 млрд долларов. Таким образом американская компания заплатила налоги в бюджет России на 61 миллион долларов.

Напомним, что НАПК внесло американскую Mondelez International в список международных спонсоров войны.

Также читайте, производителя Milka и Oreo бойкотируют в скандинавских странах из-за бизнеса в России.

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