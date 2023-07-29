ua en ru
Сб, 29 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Будьте обачними в магазинах. Як зрозуміти, що на прилавку лежить російський товар: головні підказки

Новость на русском →
Україна, Субота 29 липня 2023 09:19
Будьте обачними в магазинах. Як зрозуміти, що на прилавку лежить російський товар: головні підказки Як розпізнати російський штрихкод (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

На прилавках українських торговельних мереж подекуди ще можна знайти російські чи білоруські товари. Це можуть бути залишки на складах чи поставки відповідно до старих контрактів. Купувати такі товари не варто, щоб не підтримувати країну-агресора.

А як зрозуміти, з якої країни він походить - детальніше читайте в матеріалі Styler.

Які російські компанії продавали товар в Україні до війни

Перелік російських торгових марок, які можна було знайти в українських магазинах:

  • Молочні продукти "Простоквашино"
  • Чай "Сurtis"
  • Напівфабрикати "Єрмоліно"
  • Молочні продукти "Веселий молочник"
  • Молочні продукти "Чудо"
  • Чай "Лісма"
  • Мережа японських ресторанів "Евразия"
  • Пиво "Балтика"
  • Пиво "Жигули"
  • Молочні продукти "Тема"
  • Молочні продукти "Агуша"
  • Спреї "Некусайка"
  • Засоби від комарів "Раптор"
  • Косметика "Faberlic/ Фаберлік"
  • Косметика "Чистая линия"
  • Одяг "Gloria jeans"
  • Магазини Brocard

Однак сьогодні подекуди можна зустріти штрих-код окупантів на прилавках українських магазинів. Як це відбувається?

"Іноді буває так, що де-факто товар російський, а де-юре він приходить з Індії чи іншої країни. Поставники можуть навіть не змінювати маркування. За документами його виробили в Китаї, але насправді в Росії", - каже радник Президента Міжнародної торговельної палати Олексій Лупоносов.

З третьої країни товар їде до Європи, а з Європи - до України.

Будьте обачними в магазинах. Як зрозуміти, що на прилавку лежить російський товар: головні підказкиБудьте обачними в магазинах. Як зрозуміти, що на прилавку лежить російський товар: головні підказки

Товар із російським штрих-кодом на полицях української мережі магазинів (фото: Styler)

Зверніть увагу на цифри

У Центрі протидії дезінформації повідомляють, що російський штрихкод починається з цифр 46 і може мати діапазон до 469. Тобто початок російського коду може бути одним із таких:

  • 460
  • 461
  • 462
  • 463
  • 464
  • 465
  • 466
  • 467
  • 468
  • 469

Скористайтеся спеціальним сервісом

Після 24 лютого багато компаній також робили вибір, чи залишатися їм у Росії. Більшість представників цивілізованого світу закрили там свої виробництва та припинили торгівлю.

Проте все ще залишається чималий перелік тих, які ухвалили зворотне рішення. Серед найвідоміших:

  • Huawei
  • Xiaomi
  • Danone
  • Ritter Sport
  • Nestle
  • Auchan
  • Avon
  • Mondelez International

Для того, щоб перевірити, чи залишається компанія у РФ, ви можете скористатися сервісом від українських розробників за цим посиланням.

Усе, що вам потрібно, це дати програмі доступ до камери та навести її на штрих-код товару.

Детальніше про те, як працює спеціальний застосунок і методи розпізнавання російського товару - дивіться у новому відео на YouTube-каналі РБК-Україна.

Раніше ми розповідали, які популярні солодощі краще не купувати, тому що виробник працює на Росію.

Читайте також, яких українських художників, письменників і музикантів Росія вважає своїми.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація магазини