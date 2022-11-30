В домах Киева могут сливать воду из труб: зачем и в каких случаях

Такие решения важны для того, чтобы не допустить замерзания системы теплоснабжения при внештатной ситуации.

Об этом сообщают на сайте КГГА.

Зачем сливать воду?

В КГГА говорят, что в связи с существенным похолоданием и на случай возникновения чрезвычайной ситуации в результате вражеских атак слить воду нужно, чтобы не дать системе отопления домов выйти из строя или заморозиться.

"Если произойдет чрезвычайная ситуация, то на период ремонтных работ, необходимых для возобновления поставок тепла, ответственные лица обслуживающей компании обязаны слить воду в отопительных системах, при условии, когда температура опустилась до минус 3 и ниже градусов по Цельсию", - говорится в сообщении.

Если в городе будут проблемы со связью, чтобы вызвать мастера, решение о слиянии воды в доме принимает ответственное лицо. Это касается также и ОСМД, и ЖСК.

Как самостоятельно здренировать трубы?

Человек, который это выполняет, должен:

отключить оборудование теплового пункта, если оно есть

закрыть задвижки на узле подсоединения системы теплопотребления к тепловым сетям сначала №1 на подающем трубопроводе, затем на № 2 на обратном трубопроводе.

открыть спускатели на внутридомовой системе отопления и слить воду в дренажный приямок или другое предусмотренное для этого место.

открыть краны для выпуска воздуха из домовой системы отопления на чердаке или техническом этаже дома

после стекания воды из спускателей, закрыть краны для выпуска воздуха из системы отопления на чердаке или техническом этаже.

Подключение дома будет происходить сразу после стабилизации ситуации при соответствующем разрешении теплоснабжающей компании.

Инструкция самостоятельного дренирования труб (фото: kyivcity.gov.ua)