У будинках Києва можуть зливати воду з труб: навіщо та в яких випадках

Такі рішення важливі для того, щоб не допустити замерзання системи теплопостачання у разі позаштатної ситуації.

Про це повідомляють на сайті КМДА.

Навіщо зливати воду?

У КМДА кажуть, що у зв'язку з суттєвим похолоданням і на випадок виникнення надзвичайної ситуації внаслідок ворожих атак злити воду потрібно, щоб не дати системі опалення будинків вийти за ладу або заморозитися.

"Якщо станеться надзвичайна ситуація, то на період ремонтних робіт, необхідних для відновлення постачання тепла, відповідальні особи компанії, яка обслуговує, зобов'язані злити воду в опалювальних системах, за умови, коли температура опустилась до мінус 3 і нижче градусів за Цельсієм", - йдеться в повідомленні.

Якщо в місті будуть проблеми зі зв'язком, щоб викликати майстра, рішення про злиття води в будинку приймає відповідальна особа. Це стосується також і ОСББ, і ЖБК.

Як самостійно здренувати труби?

Людина, яка це виконує, повинна:

відключити обладнання теплового пункту, якщо воно є

закрити засувки на вузлі приєднання системи теплоспоживання до теплових мереж спочатку №1 на подавальному трубопроводі, потім на № 2 на зворотному трубопроводі.

відкрити спусники на внутрішньобудинковій системі опалення та злити воду в дренажний приямок або інше передбачене для цього місце

відкрити крани для випуску повітря із будинкової системи опалення на горищі або технічному поверсі будинку

після стікання води зі спусників закрити крани для випуску повітря із системи опалення на горищі або технічному поверсі

Підключення будинку відбуватиметься одразу після стабілізації ситуації за умови відповідного дозволу теплопостачальної компанії.

Інструкція самостійного дренування труб (фото: kyivcity.gov.ua)