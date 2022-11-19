Что делать, если в доме исчезла вода: запомните эти простые правила

Массовые ракетные обстрелы россиян уничтожают украинскую инфраструктуру. Это приводит к перебоям в поставке электроэнергии и воды. И если без света какое-то время прожить можно, то без воды - нет.

Как подготовиться к возможному отключению воды и что нужно делать, если она пропала - читайте ниже.

Запасы делайте заранее

В условиях частых ракетных обстрелов стоит выработать привычку запасать воду постоянно. Для личных нужд вам понадобится 10-12 литров для приготовления пищи и гигиены, а для питья - по 1,5-2 л в день на человека. Для чрезвычайных ситуаций в вашем доме должен быть запас воды на трое суток.

Для этого достаточно купить несколько упаковок питьевой воды в магазине или поставить дома кулер с запасом. Для бытовых нужд можно сделать запас в бутлях по 5 л. Но для мелких нужд, например, умыться или помыть руки, запасите небольшие бутылки и разместите их возле мойки или умывальника.

Делайте запасы сразу, как только вода начинает течь из крана хотя бы небольшой струйкой.

В туалете можно поставить набранное ведро или несколько бутылок с технической водой.

Используйте меньше воды

Если воды нет долго, то приучите себя использовать при готовке еды как можно меньше посуды и воды. Для еды можно запастись пластиковой посудой. И еще - мойте ее сразу после готовки и употребления пищи.

Антисептики и салфетки

Также стоит держать в запасе антисептики и влажные салфетки. При отсутствии воды они помогут вам позаботиться о гигиене. Для интимной гигиены есть специальные влажные салфетки, а для очищения головы и волос подойдет сухой шампунь.

Если вода исчезла внезапно и запаса нет

Бывает и так, что вода пропала внезапно и вы не успели сделать запас или у вас не было такой возможности. Не беда. Питьевую воду можно сейчас приобрести в любом магазине.

Также в каждом городе действую стационарные и передвижные пункты с водой. Воду можно набрать в роднике, бювете, скважине или точке по продаже воды на разлив.

Постарайтесь заранее иметь список адресов таких точек или скачайте специальную карту в вашем регионе.

Воду из таких источников можно использовать даже для приготовления пищи, но нужно ее кипятить не менее 10 минут. Для питья стоит использовать бутилированную.