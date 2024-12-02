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Будете знать свои слабые стороны: вот какие анализы нужно сдавать каждый год

Понедельник 02 декабря 2024 19:15
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Будете знать свои слабые стороны: вот какие анализы нужно сдавать каждый год Какие анализы нужно сдавать ежегодно (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Анастасия Голобородько

Каждый год необходимо проходить чек-ап организма для своевременного обнаружение заболеваний. Есть базовый перечень анализов, которые нужно сдавать каждому человеку.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает о важности чек-апа и кому нужно проходить его чаще.

Кому и в каких случаях нужен чек-ап

Чек-ап организму необходим для всех, кто заботится о своем здоровье, особенно в условиях современной жизни. Если у вас есть признаки ухудшения здоровья, такие как постоянная усталость, головная боль, нарушение сна или частые простуды, важно пройти обследование для определения причин этих симптомов.

Классический чек-ап особенно важен для людей с хроническими заболеваниями, поскольку регулярная диагностика здоровья позволяет вовремя обнаружить осложнения и корректировать лечение.

Список анализов

По словам нутрициолога Анастасии Голобородько, ежегодно стандартно нужно проверять организм, а при некоторых проблемах - раз в 6 месяцев.

"Знать свои слабые и сильные стороны - важно", - добавила она.

Чек-ап помогает увидеть здоровье человека с интегративной точки зрения, а не одну систему или орган по отдельности. Такой подход помогает выделять ведущее звено и зависимое и выстраивать систему взаимосвязей.

Организм человека не линейный, поэтому чисто инженерный подход и "схемы", классические диеты и назначения часто терпят крах. Именно всесторонний мониторинг и знание своих биохимических особенностей важно.

Эксперт назвала полный набор ежегодного чек-апа:

  • общий анализ крови
  • гликированный гемоглобин А1с
  • глюкоза
  • ГГТ, АЛТ, АСТ
  • билирубин общий, косвенный, прямой
  • щелочная фосфатаза
  • белковые фракции (определение общего белка и альбумина)
  • соматомедин
  • мочевая кислота, мочевина, креатинин
  • С-реактивный белок ультрачувствительный
  • инсулин
  • фруктозамин Соматомедин (ИФР-1)
  • ферритин
  • трансферрин
  • триглицериды
  • холестерин общий и фракции
  • гомоцистеин
  • 25-OH витамин D
  • ДГЭАс, пролактин
  • тестостерон общий и свободный
  • фибриноген

Для тех, кто уже живет с такими хроническими заболеваниями, как гипертония, диабет или заболевания сердца, регулярные осмотры важны. Они позволяют следить за прогрессированием заболевания, корректировать планы лечения и предотвращать осложнения.

После важна консультация, а именно:

  • обратиться к специалисту
  • сбор анамнеза и осмотр
  • аналитика дефицитов, УЗИ по необходимости
  • рекомендации или персонализированный протокол

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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница нутрициолога Анастасии Голобородько и сайт Coolangatta.

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