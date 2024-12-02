Будете знать свои слабые стороны: вот какие анализы нужно сдавать каждый год
Каждый год необходимо проходить чек-ап организма для своевременного обнаружение заболеваний. Есть базовый перечень анализов, которые нужно сдавать каждому человеку.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает о важности чек-апа и кому нужно проходить его чаще.
Кому и в каких случаях нужен чек-ап
Чек-ап организму необходим для всех, кто заботится о своем здоровье, особенно в условиях современной жизни. Если у вас есть признаки ухудшения здоровья, такие как постоянная усталость, головная боль, нарушение сна или частые простуды, важно пройти обследование для определения причин этих симптомов.
Классический чек-ап особенно важен для людей с хроническими заболеваниями, поскольку регулярная диагностика здоровья позволяет вовремя обнаружить осложнения и корректировать лечение.
Список анализов
По словам нутрициолога Анастасии Голобородько, ежегодно стандартно нужно проверять организм, а при некоторых проблемах - раз в 6 месяцев.
"Знать свои слабые и сильные стороны - важно", - добавила она.
Чек-ап помогает увидеть здоровье человека с интегративной точки зрения, а не одну систему или орган по отдельности. Такой подход помогает выделять ведущее звено и зависимое и выстраивать систему взаимосвязей.
Организм человека не линейный, поэтому чисто инженерный подход и "схемы", классические диеты и назначения часто терпят крах. Именно всесторонний мониторинг и знание своих биохимических особенностей важно.
Эксперт назвала полный набор ежегодного чек-апа:
- общий анализ крови
- гликированный гемоглобин А1с
- глюкоза
- ГГТ, АЛТ, АСТ
- билирубин общий, косвенный, прямой
- щелочная фосфатаза
- белковые фракции (определение общего белка и альбумина)
- соматомедин
- мочевая кислота, мочевина, креатинин
- С-реактивный белок ультрачувствительный
- инсулин
- фруктозамин Соматомедин (ИФР-1)
- ферритин
- трансферрин
- триглицериды
- холестерин общий и фракции
- гомоцистеин
- 25-OH витамин D
- ДГЭАс, пролактин
- тестостерон общий и свободный
- фибриноген
Для тех, кто уже живет с такими хроническими заболеваниями, как гипертония, диабет или заболевания сердца, регулярные осмотры важны. Они позволяют следить за прогрессированием заболевания, корректировать планы лечения и предотвращать осложнения.
После важна консультация, а именно:
- обратиться к специалисту
- сбор анамнеза и осмотр
- аналитика дефицитов, УЗИ по необходимости
- рекомендации или персонализированный протокол
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница нутрициолога Анастасии Голобородько и сайт Coolangatta.
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