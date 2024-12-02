Будете знать свои слабые стороны: вот какие анализы нужно сдавать каждый год

Каждый год необходимо проходить чек-ап организма для своевременного обнаружение заболеваний. Есть базовый перечень анализов, которые нужно сдавать каждому человеку.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает о важности чек-апа и кому нужно проходить его чаще.

Кому и в каких случаях нужен чек-ап

Чек-ап организму необходим для всех, кто заботится о своем здоровье, особенно в условиях современной жизни. Если у вас есть признаки ухудшения здоровья, такие как постоянная усталость, головная боль, нарушение сна или частые простуды, важно пройти обследование для определения причин этих симптомов.

Классический чек-ап особенно важен для людей с хроническими заболеваниями, поскольку регулярная диагностика здоровья позволяет вовремя обнаружить осложнения и корректировать лечение.

Список анализов

По словам нутрициолога Анастасии Голобородько, ежегодно стандартно нужно проверять организм, а при некоторых проблемах - раз в 6 месяцев.

"Знать свои слабые и сильные стороны - важно", - добавила она.

Чек-ап помогает увидеть здоровье человека с интегративной точки зрения, а не одну систему или орган по отдельности. Такой подход помогает выделять ведущее звено и зависимое и выстраивать систему взаимосвязей.

Организм человека не линейный, поэтому чисто инженерный подход и "схемы", классические диеты и назначения часто терпят крах. Именно всесторонний мониторинг и знание своих биохимических особенностей важно.

Эксперт назвала полный набор ежегодного чек-апа:

общий анализ крови

гликированный гемоглобин А1с

глюкоза

ГГТ, АЛТ, АСТ

билирубин общий, косвенный, прямой

щелочная фосфатаза

белковые фракции (определение общего белка и альбумина)

соматомедин

мочевая кислота, мочевина, креатинин

С-реактивный белок ультрачувствительный

инсулин

фруктозамин Соматомедин (ИФР-1)

ферритин

трансферрин

триглицериды

холестерин общий и фракции

гомоцистеин

25-OH витамин D

ДГЭАс, пролактин

тестостерон общий и свободный

фибриноген

Для тех, кто уже живет с такими хроническими заболеваниями, как гипертония, диабет или заболевания сердца, регулярные осмотры важны. Они позволяют следить за прогрессированием заболевания, корректировать планы лечения и предотвращать осложнения.

После важна консультация, а именно: