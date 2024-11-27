Четыре признака тромбоза, которые ни в коем случае нельзя игнорировать

Кровь должна сворачиваться, чтобы остановить наружное кровотечение. Но иногда образуются сгустки крови, что приводит к образованию тромбов. Есть ранние признаки, свидетельствующие о таком опасном состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Liverpool Echo .

Чем опасен тромбоз

Сгусток крови является серьезной и потенциально опасной для жизни проблемой. Обычно может возникать в ногах как часть состояния, известного как тромбоз глубоких вен (ТГВ). Тромбы особенно опасны, если они перемещаются в другие части тела.

Если они попадают в мозг, то могут привести к инсульту, тогда как в легких может вызвать легочную эмболию.

Поэтому скорейшее обнаружение признаков тромба является жизненно важным. Тогда такое состояние легче лечить.

Важно помнить, что тромбоз может возникнуть у человека вне зависимости от возраста. Факторы риска тромбоза включают хирургические операции, рак, длительную неподвижность, случаи тромбоза в семье, прием препаратов, содержащих эстроген (противозачаточные таблетки или заместительная гормональная терапия), беременность или недавние роды.

Врачи назвали четыре симптома, которые могут предупреждать о прогрессировании тромбов в организме.

Боль

Симптомы тромбоза включают пульсирующую или спазмовую боль. Дискомфорт в ноге может ощущаться как растяжение мышцы, напряжение или общая болезненность.

Пораженный участок, где есть сгусток крови, также может быть теплым на ощупь.

Отек

Когда тромб замедляет или останавливает поток крови, он может накапливаться в сосуде и увеличивать его. Такое состояние обычно возникает в глубокой вене ноги, проходящей через мышцы икры и бедра.

Это может вызвать боль и отеки в ноге и привести к таким осложнениям, как эмболия легочной артерии.

Изменение цвета кожи

Пораженный участок может начать краснеть или синеть. Также были случаи, когда у кожи человека был белый оттенок, который предупреждал о том, что что-то не так.

Проблемы с дыханием