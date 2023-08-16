Будете нервничать еще больше. Эти продукты не стоит есть во время стресса

Стресс - это нормальная реакция организма на трудности, страх, угрозу и другие небытовые эмоции. С этим чувством мы сталкиваемся чуть ли не каждый день и часто очень хочется эту негативную эмоцию "заесть".

Какими продуктами не стоит заедать стресс, чтобы не усилить его еще больше, рассказали в популярном издании Healthshots.

Что нельзя есть при стрессе

Продукты, содержащие кофеин

Избегайте напитков, содержащих кофеин - кофе, черный чай, энергетики и некоторые газированные напитки, поскольку они могут еще больше раздражать вашу нервную систему. В результате усилится тревожность и раздражительность. К тому же употребление кофеина может привести к проблемам со сном.

Сладкие продукты

Продукты, такие как конфеты, шоколад, сладкие напитки и десерты могут привести к резким перепадам уровня сахара в крови. Затем это отрицательно сказывается на настроении. Чрезмерное потребление сладостей способно ухудшить общее здоровье и самочувствие.

Алкоголь

Некоторые люди могут выпить алкоголь, чтобы снять стресс. Однако на самом деле такие напитки могут ухудшить способность принимать любые решения и усилить негативные эмоции. Алкоголь также приводит к проблемам со сном, в результате чего может быть повышена раздражительность в течение следующего дня.

Острая еда

Острые блюда могут привести к временному повышению температуры тела и тревожности. Кроме того, такая пища может отрицательно повлиять на процесс пищеварения.

Чрезмерное количество переработанных углеводов

Продукты с высоким содержанием рафинированных углеводов, такие как белый хлеб, макароны и выпечка, могут привести к резким перепадам уровня сахара в крови. Это может привести к резким изменениям настроения и раздражительности.

Что можно есть, когда нервничаете

Фрукты и овощи

Употребляйте фрукты и овощи, поскольку они содержат необходимые витамины, минералы и антиоксиданты, которые положительно влияют на самочувствие. Рекомендуется употреблять при стрессе ягоды, цитрусовые и зелень.

Белковые продукты

Добавьте к своим блюдам нежирные источники белка, такие как птица, рыба, сыр тофу, бобовые и греческий йогурт. Белки содержат аминокислоты, способствующие выработке гормона-серотонина, который положительно влияет на настроение.

Омега-3 жирные кислоты

Включайте продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, такие как лосось, скумбрия, сардины, грецкие орехи и семена льна. Эти питательные вещества не только успокаивают, но оказывают противовоспалительное действие.

Сложные углеводы

Включите в свой рацион продукты из цельного зерна, как коричневый рис, овес и хлеб. Сложные углеводы помогают стабилизировать уровень сахара в крови, что поможет избежать перепадов настроения.

Магний

Магний важен для поддержания здоровой нервной системы и снижения стресса. Добавьте в свой рацион такие продукты, как шпинат, капуста, миндаль, кешью и авокадо.

Чай