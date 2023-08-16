Будете нервуватись ще більше. Ці продукти не варто їсти під час стресу

Стрес - це нормальна реакція організму на труднощі, страх, загрозу та інші непобутові емоції. З цим відчуттям ми стикаємось ледь не щодня і часто дуже хочеться цю негативну емоцію "заїсти".

Якими продуктами не варто заїдати стрес, аби не посилити його ще більше, розповіли в популярному виданні Healthshots.

Що не можна їсти при стресі

Продукти, що містять кофеїн

Уникайте напоїв, що містять кофеїн - кава, чорний чай, енергетики та деякі газовані напої, оскільки вони можуть ще більше подразнювати вашу нервову систему. Внаслідок чого посилиться тривожність та дратівливість. До того ж вживання кофеїну може призвести до проблем зі сном.

Солодкі продукти

Продукти, такі як цукерки, шоколад, солодкі напої та десерти, можуть призвести до різких перепадів рівня цукру в крові. Потім це негативно впливає на настрій. Надмірне споживання солодощів здатне погіршити загальне здоров'я та самопочуття.

Алкоголь

Деякі люди можуть випити алкоголь, щоб зняти стрес. Однак насправді такі напої можуть погіршити здатність приймати будь-які рішення та посилити негативні емоції. Алкоголь також призводить до проблем зі сном, внаслідок чого може бути підвищена дратівливість протягом наступного дня.

Гостра їжа

Гострі страви можуть спричинити тимчасове підвищення температури тіла та тривожності. Крім того, така їжа може негативно вплинути на процес травлення.

Надмірна кількість перероблених вуглеводів

Продукти з високим вмістом рафінованих вуглеводів, такі як білий хліб, макарони та випічка, можуть спричинити різкі перепади рівня цукру в крові. Це може призвести до різких змін настрою та дратівливості.

Що можна їсти, коли нервуєтесь

Фрукти та овочі

Споживайте фрукти та овочі, оскільки вони містять необхідні вітаміни, мінерали та антиоксиданти, які позитивно впливають на самопочуття. Рекомендовано вживати при стресі ягоди, цитрусові та зелень.

Білкові продукти

Додайте до своїх страв нежирні джерела білка, такі як птиця, риба, сир тофу, бобові та грецький йогурт. Білки містять амінокислоти, які сприяють виробленню гормону-серотоніну, що позитивно впливає на настрій.

Омега-3 жирні кислоти

Включайте продукти, багаті омега-3 жирними кислотами, такі як лосось, скумбрія, сардини, волоські горіхи та насіння льону. Ці поживні речовини не лише заспокоюють, а мають протизапальну дію.

Складні вуглеводи

Включіть у свій раціон продукти з цільного зерна, як коричневий рис, овес та хліб. Складні вуглеводи допомагають стабілізувати рівень цукру в крові, що допоможе уникнути перепадів настрою.

Магній

Магній важливий для підтримки здорової нервової системи та зниження стресу. Додайте у свій раціон такі продукти, як шпинат, капуста, мигдаль, кеш'ю та авокадо.

Чай