Какие цвета одежды полнят и визуально подчеркивают проблемные места

Каждый человек, независимо от пола, хотя бы раз в жизни замечал, что некоторые цвета подходят ему больше других. При этом есть оттенки, которые могут подчеркивать проблемные зоны на теле.

Какие цвета полнят

Цвета, которые могут человека полнить, это либо белый, либо очень светлые варианты оттенков.

Светло-серый цвет тоже делает людей полнее, чем они есть на самом деле. Общим фактором для всех этих цветов является их яркость. Яркость при этом означает не насыщенность или яркость цвета, а то, насколько светлым он кажется сам по себе, без добавления белого.

Максимально ярким цветом является белый. Оттенок с наибольшей яркостью - желтый, а с наименьшей - синий.

Как визуально похудеть

Черный - это единственный цвет, который поможет скрыть все недостатки на теле и лишние килограммы.

Не одевайтесь только во все черное. А если это произошло, обязательно разбавьте свой образ яркими аксессуарами.

Важно, что правильно подобранная юбка визуально удлинит ваш силуэт, а вот с помощью брюк добиться такого эффекта сложнее.

На втором месте красный цвет - он обеспечивает более свежий, здоровый и стройный вид. Такой цвет делает людей более привлекательными и уверенными.

Если вы хотите скрыть свои формы, избегайте крупных принтов на одежде, они могут увеличивать формы. Также следует отказаться от вертикальных полос, горошка, леопарда или зебры.

Придерживайтесь однотонных цветов - это гарантия того, что вы будете выглядеть стройнее.