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Що буде заборонено від завтра у Львові: повний список

Новость на русском → Львів, Четвер 18 березня 2021 17:49
Що буде заборонено від завтра у Львові: повний список У Львові підсилюють карантин (фото: РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Львові посилили карантин, і нові заборони діятимуть вже від 19 березня. При цьому локдаун, в залежності від епідеміологічної ситуації в області, можуть пролонгувати.

Про це 18 березня передали в прес-службі Львівської ОДА.

На сьогоднішньому засіданні обласної комісії ТЕБ та НС у зв'язку із зростанням захворюваності COVID-19 в регіоні органам місцевого самоврядування рекомендували з 19 до 29 березня запровадити в області ряд обмежувальних заходів з можливим продовженням.

За словами першого заступника голови Львівської ОДА Андрія Годика, епідситуація зараз "близька до критичного рівня".

Також зазначається, що поліції у Львівській області та співробітникам Держпродспоживслужби доручили посилити контроль за дотримання обмежень.

Що буде заборонено

  • Прийом відвідувачів у барах, ресторанах, кафе, крім як на винос і крім закладів громадського харчування в аеропортах
  • Прийом відвідувачів у розважальних закладах
  • Прийом відвідувачів у ТРЦ, а також у торгових точках з площею не менше ніж 60%, крім тих випадків, де продають продукти харчування, паливо, ліки; з адресною доставкою товарів; продовжать роботу аптеки, ветеринарні центри, обмінники, фінансові установи, пошта; можна торгувати засобами гігієни, побутовою хімією, засобами зв'язку, газетами та журналами, кормом для тварин, товарами для рослин; не обмежать діяльність автозаправних комплексів (зон без харчування); діяльність з техобслуговування і ремонту авто, ремонту комп'ютерів та побутових виробів; перукарні та салони краси будуть працювати за попереднім записом; виконання робіт зі збирання та заготівлі відходів
  • Прийом відвідувачів у закладах культури та проведення масових культурних заходів, крім роботи: автоконцерту, автокінотеатрів, історико-культурних заповідників, зйомка фільмів продовжиться.
  • Прийняття відвідувачів у спортивних залах, фітнес-центрах і басейнах, крім спортсменів національних збірних команд України та їх тренерів.
  • Заборонять проводити всі масові заходи, крім спортивних, які були прописані в календарному плані (але без глядачів).
  • Заборонять роботу підприємств громадського харчування та місць для харчування в готелях з 11 години до 6 години наступної доби, крім як із доставкою в номер.
  • Заборонять діяльність непродовольчих ринків.

Нагадаємо, що в Укрзалізниці пояснили, чи будуть зупинятися потяги в Києві та Львові, де посилять карантин.

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