Що буде заборонено від завтра у Львові: повний список
У Львові посилили карантин, і нові заборони діятимуть вже від 19 березня. При цьому локдаун, в залежності від епідеміологічної ситуації в області, можуть пролонгувати.
Про це 18 березня передали в прес-службі Львівської ОДА.
На сьогоднішньому засіданні обласної комісії ТЕБ та НС у зв'язку із зростанням захворюваності COVID-19 в регіоні органам місцевого самоврядування рекомендували з 19 до 29 березня запровадити в області ряд обмежувальних заходів з можливим продовженням.
За словами першого заступника голови Львівської ОДА Андрія Годика, епідситуація зараз "близька до критичного рівня".
Також зазначається, що поліції у Львівській області та співробітникам Держпродспоживслужби доручили посилити контроль за дотримання обмежень.
Що буде заборонено
- Прийом відвідувачів у барах, ресторанах, кафе, крім як на винос і крім закладів громадського харчування в аеропортах
- Прийом відвідувачів у розважальних закладах
- Прийом відвідувачів у ТРЦ, а також у торгових точках з площею не менше ніж 60%, крім тих випадків, де продають продукти харчування, паливо, ліки; з адресною доставкою товарів; продовжать роботу аптеки, ветеринарні центри, обмінники, фінансові установи, пошта; можна торгувати засобами гігієни, побутовою хімією, засобами зв'язку, газетами та журналами, кормом для тварин, товарами для рослин; не обмежать діяльність автозаправних комплексів (зон без харчування); діяльність з техобслуговування і ремонту авто, ремонту комп'ютерів та побутових виробів; перукарні та салони краси будуть працювати за попереднім записом; виконання робіт зі збирання та заготівлі відходів
- Прийом відвідувачів у закладах культури та проведення масових культурних заходів, крім роботи: автоконцерту, автокінотеатрів, історико-культурних заповідників, зйомка фільмів продовжиться.
- Прийняття відвідувачів у спортивних залах, фітнес-центрах і басейнах, крім спортсменів національних збірних команд України та їх тренерів.
- Заборонять проводити всі масові заходи, крім спортивних, які були прописані в календарному плані (але без глядачів).
- Заборонять роботу підприємств громадського харчування та місць для харчування в готелях з 11 години до 6 години наступної доби, крім як із доставкою в номер.
- Заборонять діяльність непродовольчих ринків.
Нагадаємо, що в Укрзалізниці пояснили, чи будуть зупинятися потяги в Києві та Львові, де посилять карантин.