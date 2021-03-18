Что будет запрещено с завтрашнего дня во Львове: полный список

Во Львове ужесточили карантин , и новые запреты будут действовать уже с 19 марта. При этом локдаун, в зависимости от эпидемиологической ситуации в области, могут пролонгировать.

Об этом 18 марта передали в пресс-службе Львовской ОГА.

На сегодняшнем заседании областной комиссии ТЭБ и ЧС в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в регионе органам местного самоуправления рекомендовали с 19 до 29 марта ввести в области ряд ограничительных мероприятий с возможным продлением.

По словам первого заместителя главы Львовской ОГА Андрея Годика, эпидситуация сейчас "близка к критическому уровню".

Также отмечается, что полиции во Львовской области и сотрудникам Госпродпотребслужбы поручили усилить контроль по соблюдению ограничений.

Что будет запрещено