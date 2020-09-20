Буде тепло і сонячно, але є нюанс: синоптики уточнили погоду на понеділок

Погода в Україні 21 вересня (колаж: РБК-Україна)

Синоптики попереджають про низькі температури в нічний час доби

Погода в Україні 21 вересня, в понеділок, буде теплою і сонячною. Вдень стовпчики термометрів сягатимуть +26 градусів. Проте вже вночі очікується сильне похолодання в деяких південно-східних регіонах. Детальний прогноз на понеділок опублікували синоптики Українського гідрометцентру.

Згідно з оновленим прогнозом, середній рівень тепла по країні 21 вересня по підніметься на 2-4 градуси у порівнянні з неділею. Так, у більшості регіонів термометри покажуть +21... +24 градуси тепла. У Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях, а також у центральній і південній Україні градусники піднімуться до +22... +26 градусів протягом дня. Найпрохолодніше - +20... +22 градуси - буде на південному сході країни, однак і там очікується ясна погода.

В нічний час температура повітря буде сильно відрізнятися. Місцями синоптики прогнозують зниження рівня тепла до +3... +5 градусів в Донецькій і Луганській областях. В середньому по країні в нічний час доби 5-8 градусів. У приморських регіонах також погода вночі стане "осінньою" - термометри покажуть до +9 градусів.

Погода в Україні 21 вересня (карта: meteo.gov.ua)

Також синоптики попереджають про високу пожежонебезпеку в понеділок.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали, коли чекати повернення бабиного літа в Україні.

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