Синоптики розповіли, коли в Україні чекати на перші заморозки і сніг

Погода в Україні (фото: pixabay.com)

Погода в Україні восени обіцяє знову бути аномально теплою, але нічних заморозків і снігу восени нам не уникнути

Погода в Україні принесе перші нічні заморозки та сніг вже в жовтні. Синоптики розповіли, що друга половина осені може засмутити поганою погодою і низькими температурами, але опадів буде мало, як і торік. Що стосується вересня, то перша половина місяця вже перевищила кліматичні норми, а в другій - температура спаде. І станеться це вже до кінця поточного тижня.

А в жовтні варто чекати звичайних для цього місяця туманів і заморозків вночі, однак вдень температура буде плюсовою. Таку думку висловила Віра Балабух, завідуюча відділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту, пише КП в Україні.

Метеоролог каже, що хоча цієї осені буде дефіцит вологи, у другій половині можливий мокрий сніг, але при цьому на тлі нетипової для цього періоду досить високої температури. А зима буде малосніжною з невеликими морозами, відлигами.

Народний синоптик Леонід Горбань вважає, що у жовтні температура опуститься нижче нуля і випаде сніг. Температура на півночі і в центрі України на початку та в середині місяця буде коливатися від мінімальних 4-5 градусів вночі до максимально високих 16-18 вдень. Але в другій половині місяця температура опуститься до 2-4 градусів морозу і піде сніг (крім півдня).

Листопад буде переважно теплим з незначними морозами і опадами у вигляді снігу та дощу.

Зазначимо, що синоптики дали прогноз погоди до кінця вересня, в якому назвали дату першого серйозного похолодання і розповіли, коли в Україну прийде жовтневе "бабине літо".