Будет тепло и солнечно, но есть нюанс: синоптики уточнили погоду на понедельник

Погода в Украине 21 сентября (коллаж: РБК-Украина)

Синоптики предупреждают о низких температурах в ночное время суток

Погода в Украине 21 сентября, в понедельник, будет теплой и солнечной. В дневное время столбики термометров будут достигать +26 градусов. Однако уже ночью ожидается сильное похолодание в некоторых юго-восточных регионах. Детальный прогноз на понедельник опубликовали синоптики Украинского гидрометцентра.

Согласно обновленному прогнозу, средний уровень тепла по стране 21 сентября поднимется на 2-4 градуса по сравнению с воскресеньем. Так, в большинстве регионов термометры покажут +21… +24 градусов тепла. В Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях, а также в центральной и южной Украине градусники поднимутся до +22… +26 градусов в течение дня. Прохладнее всего - +20… +22 градуса - окажется на юго-востоке страны, однако и там ожидается ясная погода.

В ночное время температура воздуха будет сильно отличаться. Местами синоптики прогнозируют снижение уровня тепла до +3… +5 градусов в Донецкой и Луганской областях. В среднем по стране в ночное время суток 5-8 градусов. В приморских регионах также погода ночью станет "осенней" – термометры покажут до +9 градусов.

Погода в Украине 21 сентября (карта: meteo.gov.ua)

Также синоптики предупреждают о высокой пожароопасности в понедельник.

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