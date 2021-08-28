Буде один сильний удар: Землю накриє магнітною бурею "червоного" рівня
Землю накриє сильною магнітною бурею "червоного" рівня вже в кінці серпня. Експерти попередили про один потужний удар, який негативно відіб'ється на здоров'ї деяких людей.
Як уберегтися від впливу геомагнітних бур, хто їм схильний, небезпечні дати - читайте нижче в нашому матеріалі.
Коли чекати магнітну бурю
В Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, ФІАН, прогнозують сильний удар 30 серпня, а напередодні, 29-го числа, магнітосфера буде збудженою. Піку коливання досягнуть о 06:00 у понеділок.
Під магнітною (геомагнітною) бурею фахівці мають на увазі порушення магнітосфери Землі, що виникає при дуже ефективному обміні енергією сонячного вітру з космічним середовищем, що оточує планету.
Магнітна буря може тривати від декількох годин до декількох днів поспіль, викликаючи збори в роботі техніки, а також проблеми зі здоров'ям.
Скрін: Прогноз магнітних бур (tesis.lebedev)
Кому небезпечні магнітні бурі
Від магнітних бур страждають метеозалежні люди, літні, гіпотоніки, гіпертоніки, а також ті, хто має хронічні недуги, в першу чергу серцево-судинні.
У небезпечні дні може порушуватися серцевий ритм, скакати тиск, нагадують про себе старі травми.
Медики кажуть, що в дні магнітних бур може розболітися голова навіть у людей, які вважають себе повністю здоровими. Виникає безпричинна втома, дратівливість, апатія, проблеми зі сном.
Як захиститися від впливу геомагнітних коливань
Лікарі радять людям з хронічними хворобами тримати необхідні ліки поруч. При потребі можна проконсультуватися з лікарем.
Ось ряд універсальних рекомендацій:
- уникайте стресів, сильних фізичних і емоційних навантажень,
- перенесіть вирішення складних завдань і питань на інші дні,
- спіть повноцінно, 7-8 годин,
- відмовтеся від алкоголю, куріння,
- пийте поменше кави, енергетиків, міцного чаю,
- гуляйте на свіжому повітрі,
- харчуйтеся повноцінно, уникаючи важкої їжі, фастфуду.
Раніше ми писали про магнітні бурі, які очікуються у вересні 2021.