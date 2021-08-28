Будет один сильный удар: Землю накроет магнитной бурей "красного" уровня
Землю накроет сильной магнитной бурей "красного" уровня уже в конце августа. Эксперты предупредили про один мощный удар, который негативно отразится на здоровье некоторых людей.
Как уберечься от влияния геомагнитных бурь, кто им подвержен, опасные даты - читайте ниже в нашем материале.
Когда ждать магнитную бурю
В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН, прогнозируют сильный удар 30 августа, а накануне, 29-го числа, магнитосфера будет возбужденной. Пика колебания достигнут в 06:00 в понедельник.
Под магнитной (геомагнитной) бурей специалисты подразумевают нарушение магнитосферы Земли, возникающее при очень эффективном обмене энергией солнечного ветра с космической средой, окружающей планету.
Магнитная буря может длиться от нескольких часов до нескольких дней подряд, вызывая сборы в работе техники, а также проблемы со здоровьем.
Скрин: Прогноз магнитных бурь (tesis.lebedev)
Кому опасны магнитные бури
От магнитных бурь страдают метеозависимые люди, пожилые, гипотоники, гипертоники, а также те, кто имеет хронические недуги, в первую очередь сердечно-сосудистые.
В опасные дни может нарушаться сердечный ритм, скакать давление, напоминают о себе старые травмы.
Медики говорят, что в дни магнитных бурь может разболеться голова даже у людей, считающих себя полностью здоровыми. Возникает беспричинная усталость, раздражительность, апатия, проблемы со сном.
Как защититься от влияния геомагнитных колебаний
Врачи советуют людям с хроническими болезнями держать необходимые лекарства рядом. При потребности можно проконсультироваться с врачом.
Вот ряд универсальных рекомендаций:
- избегайте стрессов, сильных физических и эмоциональных нагрузок,
- перенесите решение сложных задач и вопросов на другие дни,
- спите полноценно, 7-8 часов,
- откажитесь от алкоголя, курения,
- пейте поменьше кофе, энергетиков, крепкого чая,
- гуляйте на свежем воздухе,
- питайтесь полноценно, избегая тяжелой пищи, фастфуда.
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