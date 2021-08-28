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Будет один сильный удар: Землю накроет магнитной бурей "красного" уровня

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Суббота 28 августа 2021 13:30
Будет один сильный удар: Землю накроет магнитной бурей "красного" уровня Коллаж РБК-Украина: Магнитная буря красного уровня ударит в конце августа
Автор: Светлана Мащенко

Землю накроет сильной магнитной бурей "красного" уровня уже в конце августа. Эксперты предупредили про один мощный удар, который негативно отразится на здоровье некоторых людей.

Как уберечься от влияния геомагнитных бурь, кто им подвержен, опасные даты - читайте ниже в нашем материале.

Когда ждать магнитную бурю

В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН, прогнозируют сильный удар 30 августа, а накануне, 29-го числа, магнитосфера будет возбужденной. Пика колебания достигнут в 06:00 в понедельник.

Под магнитной (геомагнитной) бурей специалисты подразумевают нарушение магнитосферы Земли, возникающее при очень эффективном обмене энергией солнечного ветра с космической средой, окружающей планету.

Магнитная буря может длиться от нескольких часов до нескольких дней подряд, вызывая сборы в работе техники, а также проблемы со здоровьем.

Будет один сильный удар: Землю накроет магнитной бурей &quot;красного&quot; уровняБудет один сильный удар: Землю накроет магнитной бурей &quot;красного&quot; уровня

Скрин: Прогноз магнитных бурь (tesis.lebedev)

Кому опасны магнитные бури

От магнитных бурь страдают метеозависимые люди, пожилые, гипотоники, гипертоники, а также те, кто имеет хронические недуги, в первую очередь сердечно-сосудистые.

В опасные дни может нарушаться сердечный ритм, скакать давление, напоминают о себе старые травмы.

Медики говорят, что в дни магнитных бурь может разболеться голова даже у людей, считающих себя полностью здоровыми. Возникает беспричинная усталость, раздражительность, апатия, проблемы со сном.

Как защититься от влияния геомагнитных колебаний

Врачи советуют людям с хроническими болезнями держать необходимые лекарства рядом. При потребности можно проконсультироваться с врачом.

Вот ряд универсальных рекомендаций:

  • избегайте стрессов, сильных физических и эмоциональных нагрузок,
  • перенесите решение сложных задач и вопросов на другие дни,
  • спите полноценно, 7-8 часов,
  • откажитесь от алкоголя, курения,
  • пейте поменьше кофе, энергетиков, крепкого чая,
  • гуляйте на свежем воздухе,
  • питайтесь полноценно, избегая тяжелой пищи, фастфуда.

Ранее мы писали про магнитные бури, которые ожидаются в сентябре 2021.

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Магнитная буря
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