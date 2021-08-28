Будет один сильный удар: Землю накроет магнитной бурей "красного" уровня

Землю накроет сильной магнитной бурей "красного" уровня уже в конце августа. Эксперты предупредили про один мощный удар, который негативно отразится на здоровье некоторых людей.

Как уберечься от влияния геомагнитных бурь, кто им подвержен, опасные даты - читайте ниже в нашем материале.

Когда ждать магнитную бурю

В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН, прогнозируют сильный удар 30 августа, а накануне, 29-го числа, магнитосфера будет возбужденной. Пика колебания достигнут в 06:00 в понедельник.

Под магнитной (геомагнитной) бурей специалисты подразумевают нарушение магнитосферы Земли, возникающее при очень эффективном обмене энергией солнечного ветра с космической средой, окружающей планету.

Магнитная буря может длиться от нескольких часов до нескольких дней подряд, вызывая сборы в работе техники, а также проблемы со здоровьем.

Скрин: Прогноз магнитных бурь (tesis.lebedev)

Кому опасны магнитные бури

От магнитных бурь страдают метеозависимые люди, пожилые, гипотоники, гипертоники, а также те, кто имеет хронические недуги, в первую очередь сердечно-сосудистые.

В опасные дни может нарушаться сердечный ритм, скакать давление, напоминают о себе старые травмы.

Медики говорят, что в дни магнитных бурь может разболеться голова даже у людей, считающих себя полностью здоровыми. Возникает беспричинная усталость, раздражительность, апатия, проблемы со сном.

Как защититься от влияния геомагнитных колебаний

Врачи советуют людям с хроническими болезнями держать необходимые лекарства рядом. При потребности можно проконсультироваться с врачом.

Вот ряд универсальных рекомендаций: