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У вересні 2021 вдарять дві сильні магнітні бурі: дати

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Неділя 22 серпня 2021 07:36
У вересні 2021 вдарять дві сильні магнітні бурі: дати Колаж РБК-Україна: магнітні бурі у вересні 2021
Автор: Світлана Мащенко

Магнітні бурі у вересні 2021 очікуються двічі - на початку і в кінці місяця. Експерти кажуть, що удари будуть досить сильними, що особливо неприємно відіб'ється на здоров'ї деяких людей.

Про це пише apnews.

Дати вересневих магнітних бур

Перша магнітна буря прогнозується на 6 вересня. Фахівці кажуть, що вона буде досить сильною.

Далі магнітосфера заспокоїться і буде такою майже до кінця місяця. Наступний потужний удар очікується 26 вересня.

Відзначимо, що під поняттям "магнітна буря" мають на увазі порушення магнітосфери Землі, що виникає при дуже ефективному обміні енергією сонячного вітру з космічним середовищем, що оточує Землю. Такі коливання можуть тривати як кілька годин, так і кілька діб поспіль

Кому в дні магнітної бурі загрожує небезпека

В першу чергу вплив явища відчувають на собі метеозалежні люди. Також в групі ризику люди з серцево-судинними хворобами, в тому числі гіпертоніки і гіпотоніки, люди з хронічними недугами, психічно нестабільні.

Лікарі кажуть, що в період сильної магнітної бурі голова може розболітися навіть у людей, які вважають себе повністю здоровими.

Найчастіше наближення бурі відчувається ще до її піку. Люди можуть відчувати головні болі, починають нити старі травми, загострюються хронічні недуги, "скаче" тиск, може порушуватися серцевий ритм.

У ці періоди може бути безсоння, тривожність, безпричинна втома, інша специфічна симптоматика - апатія або навпаки - збудженість, дратівливість.

Як захистити себе від впливу магнітної бурі

Лікарі радять заздалегідь підготуватися до наближення бурі. Необхідно стежити за своїм станом, контролювати тиск, спостерігати за будь-якими змінами стану, а також тримати необхідні ліки поруч.

Скасуйте важливі зустрічі, заходи, прийняття серйозних рішень. Не перевтомлюйтесь як фізично, так і емоційно, уникайте стресових ситуацій.

Ось кілька порад, як мінімізувати вплив магнітної бурі на здоров'я:

  • Спіть повноцінно, 7-8 годин.
  • Виключіть алкоголь, куріння, енергетики, пийте поменше кави та інших підбадьорливих напоїв.
  • Не переїдайте, уникайте нездорової важкої їжі.
  • Частіше провітрюйте приміщення, якщо погода хороша - побільше гуляйте на свіжому повітрі.
  • При потребі проконсультуйтеся з лікарем.

Раніше лікарі розповіли, что таке метеозалежність, хто їй схильний і як уберегтися у найнебезпечніші дні.

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Магнітна буря
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