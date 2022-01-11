Буде потужний удар: названа дата сильної магнітної бурі в січні

Магнітна буря червоного рівня накриє Землю вже на цьому тижні. Вона триватиме два дні й в пікові години погіршення самопочуття можуть відчути багато людей.

Коли очікується потужна магнітна буря і як можна знизити її вплив на організм – читайте в матеріалі нижче.

Коли очікується магнітна буря

Магнітна буря червоного рівня накриє Землю вже наприкінці цього тижня - у неділю, 16 січня. Проблеми зі здоров'ям можуть початися вже в суботу, 15 січня.

Фахівці відзначають, що ця буря досягне рівня G1 – Кр 5. У понеділок, 17 січня, буря піде на спад. Однак негативний вплив триватиме до 18 січня.

Магнітна буря в січні

Які проблеми може викликати магнітна буря

Магнітні бурі середньої та сильної інтенсивності можуть впливати на самопочуття людей на планеті. А також бурі червоного рівня можуть викликати збої в роботі електротехніки.

У людей можуть спостерігатися:

Головні болі, запаморочення

Проблеми зі сном - сонливість і безсоння

Зниження працездатності, концентрації уваги, неуважність, апатія

Підвищена емоційність, дратівливість, агресія

Проблеми з серцевим ритмом, різкі перепади тиску

Загострення хронічних захворювань

Біль в суглобах, ломота, біль в місцях старих переломів

Нудота, проблеми з апетитом

Слабкість

Як допомогти організму в дні магнітних бур

Обов'язково потрібно повноцінно відпочивати та висипатися – нічний сон повинен бути не менше 7-8 годин.

У такі дні варто знизити фізичні та психоемоційні навантаження, інтенсивні вправи замінити плаванням, прогулянкою на свіжому повітрі.

Важливо дотримуватися нормального розпорядку дня, з раціону виключити жирну і гостру їжу, алкоголь. Вживання кави краще знизити та замінити її трав'яними чаями.

Підбадьоритися вранці допоможе контрастний душ, а ввечері допоможе розслаблююча ванна з аромаслами та травами.

Постарайтеся в такі дні обмежити далекі поїздки, не вплутуватися в конфлікти та суперечки, не з'ясовуйте відносини з близькими та не лайтеся.

Людям з хронічними захворюваннями потрібно тримати під руками необхідні ліки, більше відпочивати та уникати сильних навантажень.