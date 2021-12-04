Як швидко позбутися головного болю: ефективні поради від лікаря

Практично всі коли-небудь відчували головний біль. Хтось через сильний біль приймає пігулки, але є і ті, хто через це може випасти зі звичного життя на кілька днів. Зокрема, біль може бути, як самостійною хворобою, так і симптомом різноманітних захворювань. Тому, тут важливо віднайти причину.

Так, доктор медицини Дженніфер Робінсон у своєму дослідженні, опублікованому на сайті " webmd ", називає найпоширеніші типи.

Найпоширеніші причини головного болю

Головний біль напруги

Такий вид болю зазвичай відчувають підлітки та дорослі. Зазвичай головний біль триває від пів години до кількох години. Часто причинами є перевтома, недосипання, голод або стрес.

Згодом після усунення причини біль проходить сама та не потребує лікарських втручань.

Мігрень

Мігрень - сильний біль голови, що часто супроводжується нудотою та порушеннями зору. Мігрень може відчуватися як сильний, пульсуючий, інколи колючий біль, найчастіше з однієї сторони голови.

Для мігрені характерна асиметричність болю. При нападі мігрені часто буває відчуття нудоти, можливе блювання, спостерігається підвищена чутливість до світла чи звуку, пацієнт намагається уникати бачити світло чи чути будь-які звуки. Напад мігрені може тривати від 4-х годин до 3-х днів

Чому виникає мігрень (freepik)

Тому, якщо ж у вас дуже часто буває мігрень, слід переглянути спосіб свого життя, зменшити навантаження та спробувати мінімізувати фактори, що викликають цей головний біль.

Кластерний головний біль

Вважається, що цей біль може бути найсильнішим та виникає він спонтанно та без видимих причин. Зокрема, людину може турбувати сильний біль за оком або навколо нього та можуть виділятися сльози або червоніти очі. Таке може повторюватись протягом кількох днів на тиждень.

Синусовий головний біль

Синусовий головний біль виникає через підвищений тиск у пазухах. Пазухи - це заповнені повітрям ділянки всередині чола, щелепної кістки та позаду носової кістки.

Чому виникає синусовий біль (freepik)

Коли вони запалюються через алергічну реакцію або інфекцію, вони можуть набрякати й виробляти більше слизу та соплі. Це перевиробництво може призвести до того, що протоки, що відповідають за дренаж, забиваються і тоді тиск швидко підвищується всередині пазух і викликає сильний

Посттравматичний головний біль

Такий вид болю починає проявлятися через 2-3 дні після травми. Зазвичай він містить такі симптоми: запаморочення, проблеми з концентрацією чи пам’яттю та втомлюваність.

Біль може тривати кілька місяців, тому потрібно звертатися до лікаря.