Будет мощный удар: названа дата сильной магнитной бури в январе
Магнитная буря красного уровня накроет Землю уже на этой неделе. Она будет продолжаться два дня и в пиковые часы ухудшение самочувствия могут почувствовать многие люди.
Когда ожидается мощная магнитная буря и как можно снизить ее воздействие на организм – читайте в материале ниже.
Когда ожидается магнитная буря
Магнитная буря красного уровня накроет Землю уже в конце этой недели – в воскресенье, 16 января. Проблемы со здоровьем могут начаться уже в субботу, 15 января.
Специалисты отмечают, что эта буря достигнет уровня G1 – Кр 5. В понедельник, 17 января, буря пойдет на спад. Однако негативное воздействие будет продолжаться до 18 января.
Магнитная буря в январе
Какие проблемы может вызвать магнитная буря
Магнитные бури средней и сильной интенсивности могут влиять на самочувствие людей на планете. А также бури красного уровня могут вызвать сбои в работе электротехники.
У людей могут наблюдаться:
- Головные боли, головокружение
- Проблемы со сном – сонливость и бессонница
- Снижение работоспособности, концентрации внимания, рассеянность, апатия
- Повышенная эмоциональность, раздражительность, агрессия
- Проблемы с сердечным ритмом, резкие перепады давления
- Обострение хронических заболеваний
- Боль в суставах, ломота, боль в местах старых переломов
- Тошнота, проблемы с аппетитом
- Слабость
Как помочь организму в дни магнитных бурь
Обязательно нужно полноценно отдыхать и высыпаться – ночной сон должен быть не менее 7-8 часов.
В такие дни стоит снизить физические и психоэмоциональные нагрузки, интенсивные упражнения заменить плаванием, прогулкой на свежем воздухе.
Важно придерживаться нормального распорядка дня, из рациона исключить жирную и острую пищу, алкоголь. Употребление кофе лучше снизить и заменить его травяными чаями.
Взбодриться утром поможет контрастный душ, а вечером поможет расслабляющая ванна с аромаслами и травами.
Постарайтесь в такие дни ограничить дальние поездки, не ввязываться в конфликты и споры, не выясняйте отношения с близкими и не ругайтесь.
Людям с хроническими заболеваниями нужно держать под руками необходимые лекарства, больше отдыхать и избегать сильных нагрузок.
Напомним, ранее мы писали о том, как можно быстро избавиться от головной боли.