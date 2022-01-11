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Будет мощный удар: названа дата сильной магнитной бури в январе

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Вторник 11 января 2022 13:25
Будет мощный удар: названа дата сильной магнитной бури в январе Магнитная буря в январе 2022 (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Магнитная буря красного уровня накроет Землю уже на этой неделе. Она будет продолжаться два дня и в пиковые часы ухудшение самочувствия могут почувствовать многие люди.

Когда ожидается мощная магнитная буря и как можно снизить ее воздействие на организм – читайте в материале ниже.

Когда ожидается магнитная буря

Магнитная буря красного уровня накроет Землю уже в конце этой недели – в воскресенье, 16 января. Проблемы со здоровьем могут начаться уже в субботу, 15 января.

Специалисты отмечают, что эта буря достигнет уровня G1 – Кр 5. В понедельник, 17 января, буря пойдет на спад. Однако негативное воздействие будет продолжаться до 18 января.

Будет мощный удар: названа дата сильной магнитной бури в январе

Магнитная буря в январе

Какие проблемы может вызвать магнитная буря

Магнитные бури средней и сильной интенсивности могут влиять на самочувствие людей на планете. А также бури красного уровня могут вызвать сбои в работе электротехники.

У людей могут наблюдаться:

  • Головные боли, головокружение
  • Проблемы со сном – сонливость и бессонница
  • Снижение работоспособности, концентрации внимания, рассеянность, апатия
  • Повышенная эмоциональность, раздражительность, агрессия
  • Проблемы с сердечным ритмом, резкие перепады давления
  • Обострение хронических заболеваний
  • Боль в суставах, ломота, боль в местах старых переломов
  • Тошнота, проблемы с аппетитом
  • Слабость

Как помочь организму в дни магнитных бурь

Обязательно нужно полноценно отдыхать и высыпаться – ночной сон должен быть не менее 7-8 часов.

В такие дни стоит снизить физические и психоэмоциональные нагрузки, интенсивные упражнения заменить плаванием, прогулкой на свежем воздухе.

Важно придерживаться нормального распорядка дня, из рациона исключить жирную и острую пищу, алкоголь. Употребление кофе лучше снизить и заменить его травяными чаями.

Взбодриться утром поможет контрастный душ, а вечером поможет расслабляющая ванна с аромаслами и травами.

Постарайтесь в такие дни ограничить дальние поездки, не ввязываться в конфликты и споры, не выясняйте отношения с близкими и не ругайтесь.

Людям с хроническими заболеваниями нужно держать под руками необходимые лекарства, больше отдыхать и избегать сильных нагрузок.

Напомним, ранее мы писали о том, как можно быстро избавиться от головной боли.

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