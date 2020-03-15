У Карпатах випало понад метр снігу

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Подекуди висота снігу в Карпатах досягає 130 см

Станом на неділю, 15 березня, висота сніжного покриву в Карпатах місцями перевищує метр. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометцентр Facebook.

За даними синоптиків, станом на 8 ранку на сніголавинній станції Пожижевська висота снігового покриву становить 31-130 сантиметрів. Температура повітря досягає -11,4 градусів, вітер східний 3-м/с. Сніг свіжий, добре закріплений.

Також більше одного метра снігу зафіксували на Драгобраті - 121 сантиметр. Температура повітря -13,2 градусів.

На сніголавинній станції Плай висота снігового покриву становить 25-38 см, сніг свіжий, пиловидний, дуже добре закріплений і стабільний. Температура повітря становить -11,7 градуси.

Нагадаємо, погода в Україні сьогодні, 15 березня, буде сонячною, проте очікується істотне похолодання на всій території країни.

Як писало РБК-Україна, 14 березня в Україні синоптики оголосили штормове попередження. Днем майже у всіх областях були пориви вітру до 15-20 метрів в секунду. У Києві поривчастий вітер, силою 15-18 метрів в секунду, а в Київській області пориви сягали 20 м/с.

Додамо також, у Карпатах зберігалася сніголавинна небезпека через відлигу. Зокрема, в горах Закарпатської області 14 березня було оголошено 3 рівень небезпеки сходження лавин.