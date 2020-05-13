Що буде з доступом до ВКонтакте та Одноклассники: Рада прийняла рішення

Заборона ВКонтакте і Одноклассники в Україні (колаж: РБК-Україна)

Верховна Рада вирішила продовжити заборону на доступ до російських соціальних мереж "ВКонтакте" і "Одноклассники"

У середу, 13 травня, Верховна Рада проголосувала за продовження заборони російських сайтів і соцмереж на території України. Обмеження стосуються "ВКонтакте" і "Одноклассники", а також ресурсів "Mail.ru" і "Яндекс".

За таке рішення проголосували 248 народних депутатів. Тепер рішення про введення в дію указу повинен прийняти президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що дія указу колишнього президента Петра Порошенка про блокування російських ресурсів закінчується в п'ятницю, 15 травня. При цьому раніше повідомлялося про те, що Зеленський має намір продовжити цю заборону.

Заступник голови комітету цифрової трансформації, нардеп від "Слуги народу" Олександра Федієнко заявив, що глава держави вже прийняв рішення про продовження заборони російських сайтів і соцмереж.

Обмеження на роботу російських соцмереж і сайтів діють в Україні з 2017 року.

Варто зазначити, що до того, як стати президентом Володимир Зеленський в інтерв'ю РБК-Україна порівняв заборону російських соцмереж з "парковками в Києві". Він заявив про те, що альтернативних соцмереж українцям недостатньо, якщо вони обходять цю заборону. Крім того, він вважав цю заборону малоефективною.

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