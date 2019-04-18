Зеленський порівняв ситуацію з забороною соцмереж РФ з "парковками в Києві"

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський роз'яснив свою позицію щодо заборони російських соцмереж

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський порівнює ситуацію з забороною російських сайтів і соціальних мереж "ВКонтакте" і "Однокласники" з парковками в Києві. Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю РБК-Україна.

На його думку, заборона російських соцмереж виявилася малоефективною.

"І чого ми добилися? Наші почали обходити заборону. Ви це прекрасно знаєте. Українці обходять... Моя думка: ця ситуація - я її називаю "парковки в Києві". У мене колись забирали машину, а зараз штрафують. Не там припаркувався, наприклад, - оштрафували. Ти мені дай парковки, а потім жорстко карай мене, коли я не виконую закон. Точно така історія і тут. Ти дай людям платформу - ось де українці, де ми спілкуємося, де у нас однаковий світогляд - і "ляскай" ті", - зауважив Зеленський.

Він також підкреслив, що альтернативних соціальних мереж українцям недостатньо, якщо вони обходять заборону на російські.

"У чому взагалі наша історія, в чому наша проблема? Ми нічого не доводили суспільству. Нічого. Ми не пояснюємо, чому це погано. Поясни і скажи: "Люди, от ви вважаєте, що це має працювати після того, що там надруковано і після інформаційної політики, яку вони введуть? Це повинно працювати?". Все суспільство скаже: "Дякую, що ти мене запитав". І мало того, що погодяться з закриттям, ніхто не буде шукати обхідні шляхи", - додав кандидат.

Нагадаємо, станом на квітень 2019 року соціальна мережа "ВКонтакте", незважаючи на заборону в 2017 році, залишалася в топ-4 по популярності в Україні.

За даними Freedom House, Україна входить до п'ятірки країн, де найбільше обмежували свободу в інтернеті.