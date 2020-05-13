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Что будет с доступом к ВКонтакте и Одноклассники: Рада приняла решение

STYLERЖизнь    13.05.2020 - 22:07
Что будет с доступом к ВКонтакте и Одноклассники: Рада приняла решение
Запрет ВКонтакте и Одноклассники в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Верховная Рада решила продлить запрет на доступ к российским соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники"

В среду, 13 мая, Верховная Рада проголосовала за продление запрета российских сайтов и соцсетей на территории Украины. Ограничения касаются "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также ресурсов "Mail.ru" и "Яндекс".

За такое решение проголосовали 248 народных депутатов. Теперь решение о введении в действии указа должен принять президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, что действие указа бывшего президента Петра Порошенко о блокировке российских ресурсов истекает в пятницу, 15 мая. При этом ранее сообщалось о том, что Зеленский намерен продлить данный запрет.

Замглава комитета цифровой трансформации, нардеп от "Слуги народа" Александра Федиенко заявил, что глава государства уже принял решение о продолжении запрета российских сайтов и соцсетей.

Ограничение на работу российских соцсетей и сайтов действуют в Украине с 2017 года.

Стоит отметить, что до того, как стать президентом Владимир Зеленский в интервью РБК-Украина сравнил запрет российских соцсетей с "парковками в Киеве". Он заявил о том, что альтернативных соцсетей украинцам недостаточно, если они обходят данный запрет. Кроме того, он считал этот запрет малоэффективным.

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