НБУ на 26 грудня опустив курс до нового мінімуму за чотири роки

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар впав до мінімуму з грудня 2015 року

Національний банк України (НБУ) на 26 грудня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,25 гривень за долар, що на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 26 грудня встановлено на такому рівні: 2325,5155 гривень за 100 доларів (-2,0611 гривень).

При цьому курс долара на 24 грудня становить 2327,5766 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 24 грудня - 2327,5766 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був тільки майже чотири роки тому (28 грудня 2015 року) - 2313,749 гривень за 100 доларів.

bank.gov.ua

Нагадаємо, 24 грудня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 2 копійки до 23,26 гривень за долар, курс купівлі до 23,24 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 2 копійки до 25,78 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 24 грудня довідковий курс на рівні 23,25 грн/долар, знизивши його порівняно з 23 грудня (23,27). Довідковий курс впав до нового мінімуму з початку 2019 року.

У той же час в обмінних пунктах України 24 грудня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 5 копійок до 23,24 гривень за долар, курс євро знизився на 13 копійок до 25,76 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 22,93 (23,05 - 23 грудня), продажу - 23,24 (23,29 - 23 грудня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 25,31 (25,45 - 23 грудня), продажу - 25,76 (25,89 - 23 грудня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,45 (3,45 - 23 грудня), продажу 3,77 (3,77 - 23 грудня) грн за 10 рублів.