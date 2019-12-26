Что будет с долларом в 2020 году: эксперты ошарашили прогнозом

Курс доллара в Украине (фото: РБК-Украина)

Курс доллара в Украине - что будет с валютным рынком в 2020 году в материале Styler

Курс доллара в Украине в 2020-м году может достичь рекордной отметки в 20 грн. Такое мнение озвучивают некоторые эксперты, в то же время Минфин сдержан в своих прогнозах на следующий год. Что будет с долларом в следующем году, и стоит ли бежать в обменки покупать валюту - в материале Styler.

Доллар по 20 гривен

Оптимистический прогноз для национальной валюты дает аналитик "Альпари" Максим Пархоменко. Эксперт считает, что в следующем году гривна продолжит свое победное шествие и достигнет отметки в 22 гривны. Отметим, что на 26 декабря 2019 года НБУ установил официальный курс на уровне 23,25 гривен за доллар.

Некоторые специалисты дают более радужный прогноз, считая что доллар может достичь отметки 2015 года, когда иностранная валюта торговалась на уровне 20-21 грн/доллар США.

Что может помешать укреплению гривны

Другой аналитик "Альпари" Вадим Иосуб считает, что если НБУ вернется к "старым порочным практикам" вмешательства в курсообразование, может случится кризис.

"Сейчас НБУ придерживается политики инфляционного таргетирования, и, как следствие, плавающего валютного курса. Регулятор сознательно не вмешивается в курсообразование", - говорит Иосуб.

По словам эксперта, совет НБУ, которому отчитывается Национальный банк, раскритиковал такое стремительное укрепление национальной валюты.

"С этой точки зрения позиция Совета НБУ выглядит призывом вернуться к старым порочным практикам", - утверждает эксперт.

Какой прогноз дает Минфин

В ведомстве при формировании Госбюджета на 2020 год заложили прогнозируемый курс доллара 24,8-27 гривен. Реальный курс доллара на конец декабря уже намного опередил прогнозы.

Стоит отметить, что предыдущим прогнозом от Минфина был курс на уровне 28,2 грн/$.

Стоит ли бежать в обменники

Эксперты рекомендуют в любом случае делать валютный запас, который состоит на треть из национальной валюты, на треть из доллара США и на треть из евро. Именно такая "подушка безопасности" сможет уберечь от кризиса. Но делать это стоит разверенно, не вкладывая все сбережение именно в доллары.

Некоторые аналитики уверены, что уже сейчас гривна переоценена процентов на 15, поэтому покупка иностранной валюты является удачным решением.