Sony випустила уникальные геймерские наушники InZone Buds (фото, видео)

После выпуска PlayStation 5, Sony представила свои последние беспроводные наушники InZone Buds WF-G700, предназначенные специально для геймеров. Эта TWS модель идеально подстроена под уши пользователя, гарантируя, что вы услышите каждый шаг своего противника.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на корпорацию по производству профессиональной электроники Sony .

Наушники совместимы с разными устройствами, включая смартфоны, портативные игровые консоли, PlayStation 5 и ПК. Они могут подключаться непосредственно через Bluetooth LE Audio или с помощью USB-C передатчика, обеспечивая задержку менее 30 мс.

Дизайн и посадка наушников подробно продуманы для максимального комфорта во время продолжительных игровых сессий. В комплекте наушников идут четыре разных размера силиконовых насадок.

Дизайн и форма наушников подробно продуманы, чтобы обеспечить максимальный комфорт во время использования (фото: Sony)

Sony InZone Buds поддерживает пространственный звук. Персонализированный аудиопрофиль для него можно создать через приложение по фото ушей пользователя. Для более точной настройки учитывается устройство ушного канала - наушники воспроизводят тестовые сигналы и через микрофоны анализируют заполнение пространства звуком.

Устройство ушного канала учитывается для точной настройки (фото: Sony)

Встроенный микрофон использует алгоритм на основе глубокой нейронной сети, позволяющий подавлять внешние шумы и звуки.

Наушники оснащены 8,4-мм динамиками и аудиоархитектурой Dynamic Driver X - ту же, что и в топовых наушниках WF-1000XM5.

Без дополнительного питания InZone Buds WF-G700 обеспечивают 12 часов автономной работы с возможностью достижения 24 часов с учетом зарядки от футляра всего за 5 минут, что предоставляет час рабочего времени.

Новинка доступна в черном и белом цветах по цене 200 долларов (7300 гривен) и выходит на рынок 31 октября.