Будет комфортно и тепло: как выбрать качественное термобелье

Термобельем называют специальный нижний слой одежды, призванный поддерживать комфортный температурный режим человека. Он позволяет чувствовать себя комфортно в любом диапазоне температур, обеспечивая тепло и хорошую вентиляцию.
Как выбрать хорошее термобелье - читайте ниже.
Среди начинающих существует мнение, что термобелье согревает в мороз. На самом деле это не так. Основная его функция - отводить влагу.
В частности, если вы планируете носить регулярно, то подойдет термобелье из шерсти с добавлением хлопка и синтетика. Для занятий альпинизмом, экстремальным туризмом и водными видами спорта выбирайте 100% синтетические ткани как для теплой, так и холодной погоды.
Чтобы выбрать в магазине качественное термобелье, помогут следующие советы:
В зависимости от толщины, термобелье делятся на четыре типа:
Термобелье нужно стирать руками в теплой воде с мылом или порошком при температуре до 40 градусов в машинке.
Нужно помнить, что термовещи предназначены, прежде всего, для отвода от тела влаги - это первая и главная задача. А вот согреться помогут традиционные пуховики.
Отжимать термобелье нельзя, равно как и гладить или сушить на батарее.
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