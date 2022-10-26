Эти способы помогут правильно постирать куртку и пуховик: будут как новые

Пуховик просто необходим в зимнем гардеробе. Никакая другая верхняя одежда не защитит так от холода. Однако он требует правильного ухода, иначе быстро потеряет свой привлекательный внешний вид.

Каждая одежда в зависимости от материала требует определенной программы стирки в машине. Это касается пуховиков и некоторых типов курток, требующих особого ухода.

Как стирать пуховики и куртки в машине

Прежде чем стирать одежду в машине, важно прочитать этикетку, чтобы знать условия стирки и таким образом избежать ее повреждения.

Машинная стирка пуховиков

Предпочтительно использовать синтетическую программу при 30°C. Также можно добавить в барабан машины два чистых теннисных мяча. Это позволяет пуху проветриваться и сохранить пушистый вид.

Кроме того, следует включить два полоскания, выбирая осторожный отжим. Для сушки потребуется несколько дней, чтобы пуховик восстановил свою толщину. Запрещено сушить на батарее.

Чтобы почистить пятна на пуховике без использования стиральной машины, разведите мыло в воде, затем смочите чистую ткань в этой мыльной воде. Потрите пятна и промойте их чистой тканью, смоченной в воде.

Как правильно стирать куртку

Для флисовых и нейлоновых курток желательно использовать цикл холодной воды во избежание повреждения волокон и текстиля. Также, прежде чем положить куртку в машину, можно обработать пятна. Для этого покройте пятно жидким стиральным порошком или моющим средством.

После этого извлеките все из карманов и снимите все съемные части. Некоторые куртки следует вывернуть наизнанку перед стиркой, чтобы не повредить их. Это в случае с флисовыми куртками.

В конце вывесьте ее на открытом воздухе.