Что поможет быстро согреться в холода: все полезные лайфхаки и список продуктов

Переохлаждение для организма опасно, особенно для людей пожилого возраста и маленьких детей.

С наступлением холодов вопрос о том, что поможет быстро согреться становится актуальным. Особенно в условиях войны, когда приходится находиться в подвалах или в квартирах без отопления, электроэнергии или газа.

Как быстро согреться дома, какие в этом помогут продукты и что поможет не замерзать на улице - читайте в материале ниже.

Как не замерзнуть на улице

Одевайтесь многослойно и тепло. Несколько слоев одежды согреют вас лучше, чем один теплый свитер. Отлично подойдет термобелье - как нижний слой, который сохраняет тепло тела и не пропускает влагу. Сверху надевайте одежду из флиса или шерсти.

Верхняя одежда должна защищать от осадков и мороза - куртка, пальто, пуховик. При сильных морозах под куртку можно надевать теплый жилет - его можно снять, если станет жарко.

Обязательно носите шапки, шарфы и перчатки - кровообращение на холоде концентрируется внутри тела и самыми уязвимыми становятся голова, руки и ноги.

Обувь должна быть по сезону и по погоде - она должна быть теплой, но ноги потеть в меху не должны.

Не стойте на одном месте. В холода старайтесь не стоять и не сидеть на одном месте - земля промерзает быстро, и никакая обувь защитить вас не сможет. Движение помогает улучшить кровообращение. Двигайтесь даже когда стоите на остановке транспорта.

Выпейте что-то горячее. На улице быстро согреться вам поможет любой горячий напиток - чай или кофе. А еще он поможет поддержать баланс жидкости. Сахар добавит калорий, а естественно и энергии.

Как согреться в помещении

Оденьтесь в сухое и теплое. Когда вы пришли с холодной улицы, то сразу же переодевайтесь в теплую и сухую одежду. Ее можно заранее оставить возле батареи или сушки.

Съешьте что-то горячее. Для регулировки внутренней температуры организму нужна энергия для сжигания. Поэтому в холодную пору старайтесь хотя бы раз в сутки есть горячую пищу, а после прихода с улицы - обязательно.

Грейте кровать. Используйте для обогрева спального места любые доступные способы - электроодеяло или электрогрелки. В крайнем случае - налейте в бутылки (лучше стеклянные) горячую воду, заверните в полотенце и положите под одеяло.

Проветривайте, но не делайте сквозняки. Даже в холодное время проветривать жилье нужно обязательно. При этом следите, чтобы не было сквозняков - закрывайте двери между комнатами, задвигайте шторы. Самое оптимальное - проветрить утром, после пробуждения и в каждой комнате по очереди.

Сделайте зарядку. Небольшая пятиминутная разминка вам поможет улучшить кровообращение и быстро согреться.

Важно! Врачи рекомендуют не использовать для быстрого согревания алкогольные напитки и горячий душ. В первом случае, спиртное притупит чувство холода и можно пропустить опасное состояние. И алкоголь расширяет сосуды, а от этого организм быстрее теряет тепло.

Во втором случае, горячая вода нарушит естественный баланс кожи, расширит сосуды и снизит давление. Есть риск получить ожоги, так как после охлаждения кожа не всегда адекватно воспринимает температуру.

Какие продукты помогают быстро согреться

Специалисты рекомендуют употреблять в холодное время теплые продукты и блюда - супы, бульоны, каши. Сытный суп на бульоне с овощами стоит есть на ночь - тепло будет до утра.

Дело в том, что главным терморегулятором в организме человека служит щитовидная железа. Она производит гормон тироксин, который участвует в регуляции теплообмена, повышает интенсивность обмена вещества и помогает выделять тепло.

Чтобы тренировать работу щитовидки, нужно регулярно есть грецкие орехи, овсянку, имбирь, морские водоросли и морепродукты.

Когда печень человека начинает усваивать белки - тогда начинает повышаться температура тела. А значит, в холода стоит включить в рацион больше растительного и животного белка. Белок содержится в мясе, молочных продуктах, яйцах и рыбе.

Также для тепла важны калий и магний - они помогают кровообращению и хорошей терморегуляции. Эти полезные элементы есть в бобовых, моркови, тыкве, свекле, капусте, кураге и финиках.

Не забывайте о специях - они помогают ускорить процесс обмена веществ и организм начнет сам нагреваться. Используйте все острые и пряные специи - карри, хрен, горчица, перец, корень имбиря, корица, шафран.

Будьте осторожны с острыми специями перед выходом на холодную улицу и перед сном - это может навредить. А вот на обед, завтрак или ранний ужин - в самый раз.

В чай или кофе можно добавлять корицу, кардамон и имбирь.