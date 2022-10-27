Буде комфортно та тепло: як вибрати якісну термобілизну

Термобілизною називають спеціальний нижній шар одягу, покликаний підтримувати комфортний температурний режим людини. Вона дозволяє відчувати себе комфортно в будь-якому діапазоні температур, забезпечуючи тепло, а також хорошу вентиляцію.
Як вибрати хорошу термобілизну - читайте нижче.
Серед початківців існує думка, що термобілизна зігріває у мороз.Насправді це не так. Основна її функція - відводити вологу.
Зокрема, якщо ви плануєте носити регулярно, то підійде термобілизна з шерсті з додаванням бавовни й синтетика. Для занять альпінізмом, екстремальним туризмом і водними видами спорту вибирайте 100% синтетичні тканини як для теплої, так і для холодної погоди.
Щоб вибрати в магазині якісну термобілизну, допоможуть такі поради:
В залежності від товщини, термобілизни поділяються на чотири типи:
Термобілизну потрібно прати руками в теплій воді з милом або порошком при температурі до 40 градусів в машинці.
Потрібно пам'ятати, що терморечі призначені, перш за все, для відводу від тіла вологи - це є першою і головною задачею. А ось зігрітися допоможуть традиційні пуховики.
Віджимати термобілизну не можна, так само як і прасувати чи сушити на батареї.
Раніше ми повідомляли, як правильно випрати куртку та пуховик, щоб не пошкодити їх.
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