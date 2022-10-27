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Буде комфортно та тепло: як вибрати якісну термобілизну

Як вибрати якісну термобілизну (gorgany.com)
Автор: Тетяна Самарук

Термобілизною називають спеціальний нижній шар одягу, покликаний підтримувати комфортний температурний режим людини. Вона дозволяє відчувати себе комфортно в будь-якому діапазоні температур, забезпечуючи тепло, а також хорошу вентиляцію.

Як вибрати хорошу термобілизну - читайте нижче.

Серед початківців існує думка, що термобілизна зігріває у мороз.Насправді це не так. Основна її функція - відводити вологу.

Зокрема, якщо ви плануєте носити регулярно, то підійде термобілизна з шерсті з додаванням бавовни й синтетика. Для занять альпінізмом, екстремальним туризмом і водними видами спорту вибирайте 100% синтетичні тканини як для теплої, так і для холодної погоди.

Що потрібно знати

Щоб вибрати в магазині якісну термобілизну, допоможуть такі поради:

  • вибирайте білизну строго за своїм розміром, без запасу і не на виріст (вона повинна перетворитися в "другу шкіру");
  • придивіться до якості швів, м'який плоский шов повинен знаходитися зовні, завдяки чому шкіра не буде натиратися;
  • всі етикетки повинні розташовуватися виключно зовні;
  • білизна може бути не тільки функціональною, але і стильною, так що сміливо можна вибирати цікавий дизайн;
  • можна поєднувати бавовняну білизну з дихаючих тканин зі спеціальним вологовідштовхувальним одягом;
  • для занять зимовими видами спорту вибирайте також безшовні шкарпетки.

В залежності від товщини, термобілизни поділяються на чотири типи:

  • "Silk" - найтонша термобілизна, призначена для тих, хто збирається рухатися дуже активно;
  • "Medium" - оптимальний варіант для гірськолижників, рухова активність яких передбачає чергування активної фази;
  • "Heavy" - досить товста тканина, як раз для любителів порибалити на льоду або поганяти на снігоходах, де рухова активність практична нульова;
  • "Polar Weight" - моделі, ідеальні для випадку, коли має бути ночівля фактично на снігу.

Як прати

Термобілизну потрібно прати руками в теплій воді з милом або порошком при температурі до 40 градусів в машинці.

Потрібно пам'ятати, що терморечі призначені, перш за все, для відводу від тіла вологи - це є першою і головною задачею. А ось зігрітися допоможуть традиційні пуховики.

Віджимати термобілизну не можна, так само як і прасувати чи сушити на батареї.

Раніше ми повідомляли, як правильно випрати куртку та пуховик, щоб не пошкодити їх.

Також ми писали, що допоможе швидко зігрітися у холоди.

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