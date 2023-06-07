Будет как новенький. Как очистить чайник от накипи?

Все знают, что чайник и другую посуду нужно регулярно чистить от накипи. Из-за частого использования чайника образуется накипь, которая вредит здоровью человека и быстро изнашивает бытовую технику.

О действенных способах, как очистить чайник от накипи, рассказали в популярном французском издании Sante Plus.

Лимон

Этот цитрус не только поможет избавиться от накипи в чайнике, но и оставит свежий лимонный аромат.

Вот как его использовать:

Лимон порежьте на несколько частей, кожуру не очищайте

Затем бросьте кусочки в чайник, налейте воды

Доведите до кипения

Затем вылейте остатки в раковину и промойте чайник

Кожица картофеля

Кожица картофеля легко поможет избавиться от накипи. Неожиданный, но действенный способ.

Чтобы избавиться от накипи из чайника таким способом, выполните следующие действия:

Вскипятите воду в чайнике и добавьте картофельных шкурок

Оставьте на 2-3 часа

Затем тщательно промойте прибор

Аспирин

Аспирин это один из лучших способов очищения чайников от накипи.

Вот как им воспользоваться:

Налейте почти полный чайник воды

Добавьте в воду таблетку аспирина.

Подождите, пока таблетка полностью растворится, включите чайник

Кипятите примерно две минуты

Оставьте воду остыть

Вылейте остатки в раковины и тщательно промойте чайник

Пищевая сода

Пищевая сода считается отличным средством буквально "от всего", удаление накипи - не исключение.

Что нужно сделать:

Две столовые ложки продукта насыпать в чайник с водой

Оставить на несколько минут

Промыть водой

Кола

Кола также является прекрасным средством избавиться от накипи благодаря своей кислотности. Да, идея может показаться странной, но это проверенное решение. А применение очень простое: