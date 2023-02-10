Будет долго мягким и ароматным: где лучше всего хранить хлеб дома
Хлеб - один из базовых продуктов украинского стола. Однако, важно его правильно хранить, чтобы он чем дольше оставался свежим и ароматным.
Об этом пишет SantePlus.
Почему хлеб быстро черствеет
Хлеб является скоропортящимся продуктом, содержащим воду, которая может быстро испаряться под воздействием воздуха или тепла. А когда хлеб теряет влагу, крахмал, который в нем содержится, он черствеет и становится непригодным для потребления.
Какой хлеб хранится дольше
Эксперты говорят, что ржаной, цельнозерновой и злаковый хлеб часто содержат больше цельного зерна, более плотные и хранятся дольше. Однако багеты и круглые булочки, часто более легкие и пористые, поэтому более склонны к высыханию и твердению.
Где хранить
Кухня является одним из самых жарких мест в доме, поэтому не стоит оставлять хлеб прямо на столе.
В частности, если вы заметили, что ваш хлеб начинает черстветь, то следует его положить в морозильную камеру. Замораживание хлеба - лучший способ сохранить корочку как можно дольше. Заверните его в пакет для замораживания целым или нарезанным.
Важно, что следует избегать таких мест для хранения хлеба:
- Над холодильником;
- Возле посудомоечной машины;
- Рядом с любым другим устройством, излучающим тепло и влажность.
Добавим, что замороженный хлеб легко можно разморозить. После этого он будет хрустящим и ароматным.
Размораживайте при комнатной температуре
Это самый простой способ. Просто извлеките хлеб из морозильной камеры и дайте ему разморозиться при комнатной температуре. Единственным недостатком является то, что это займет много времени.
Используйте духовку
Чтобы воспользоваться этим способом, вам придется поставить хлеб в духовку предварительно разогретую до 200 градусов на 5 минут. Благодаря такому способу сохранится текстура и хрусткость хлеба.
Микроволновая печь
Это самый быстрый способ. На ломтик хлеба понадобится всего около двадцати секунд. Однако микроволновка может изменить текстуру хлеба, особенно если температура слишком высока.
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