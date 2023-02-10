Будет долго мягким и ароматным: где лучше всего хранить хлеб дома

Хлеб - один из базовых продуктов украинского стола. Однако, важно его правильно хранить, чтобы он чем дольше оставался свежим и ароматным.

Почему хлеб быстро черствеет

Хлеб является скоропортящимся продуктом, содержащим воду, которая может быстро испаряться под воздействием воздуха или тепла. А когда хлеб теряет влагу, крахмал, который в нем содержится, он черствеет и становится непригодным для потребления.

Какой хлеб хранится дольше

Эксперты говорят, что ржаной, цельнозерновой и злаковый хлеб часто содержат больше цельного зерна, более плотные и хранятся дольше. Однако багеты и круглые булочки, часто более легкие и пористые, поэтому более склонны к высыханию и твердению.

Где хранить

Кухня является одним из самых жарких мест в доме, поэтому не стоит оставлять хлеб прямо на столе.

В частности, если вы заметили, что ваш хлеб начинает черстветь, то следует его положить в морозильную камеру. Замораживание хлеба - лучший способ сохранить корочку как можно дольше. Заверните его в пакет для замораживания целым или нарезанным.

Важно, что следует избегать таких мест для хранения хлеба:

Над холодильником;

Возле посудомоечной машины;

Рядом с любым другим устройством, излучающим тепло и влажность.

Добавим, что замороженный хлеб легко можно разморозить. После этого он будет хрустящим и ароматным.

Размораживайте при комнатной температуре

Это самый простой способ. Просто извлеките хлеб из морозильной камеры и дайте ему разморозиться при комнатной температуре. Единственным недостатком является то, что это займет много времени.

Используйте духовку

Чтобы воспользоваться этим способом, вам придется поставить хлеб в духовку предварительно разогретую до 200 градусов на 5 минут. Благодаря такому способу сохранится текстура и хрусткость хлеба.

Микроволновая печь

Это самый быстрый способ. На ломтик хлеба понадобится всего около двадцати секунд. Однако микроволновка может изменить текстуру хлеба, особенно если температура слишком высока.