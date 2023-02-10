Буде довго м'яким і ароматним: де найкраще зберігати хліб вдома

Хліб - один з базових продуктів українського столу. Однак, важливо його правильно зберігати, щоб він чим довше залишався свіжим та ароматним.

Чому хліб швидко черствіє

Хліб є швидкопсувним продуктом, який містить воду, яка може швидко випаровуватися під впливом повітря або тепла. А коли хліб втрачає вологу, крохмаль, який у ньому міститься, то він черствіє та стає непридатним для споживання.

Який хліб зберігається довше

Експерти кажуть, що житній, цільнозерновий і злаковий хліб часто містять більше цільного зерна, є більш щільними та зберігаються довше. Однак багети та круглі булочки, часто легші та більш пористі, тому більш схильні до висихання та твердіння.

Де зберігати

Кухня є одним із найспекотніших місць у домі, тому не варто залишати хліб просто на столі.

Зокрема, якщо ви помітили, що ваш хліб починає черствішати, то варто його покласти в морозильну камеру. Заморожування хліба - найкращий спосіб зберегти скоринку якомога довше. Загорніть його належним чином у пакет для заморожування цілим або нарізаним.

Важливо, що слід уникати таких місць для зберігання хліба:

Над холодильником;

Біля посудомийної машини;

Поруч з будь-яким іншим пристроєм, який випромінює тепло та вологість.

Додамо, що заморожений хліб дуже легко можна розморозити. Після цього він буде хрустким та ароматним.

Розморожуйте при кімнатній температурі

Це найпростіший спосіб. Просто дістаньте хліб із морозильної камери та дайте йому розморозитися при кімнатній температурі. Єдиним недоліком є ​​те, що це займе багато часу.

Використайте духовку

Щоб скористатися цим способом, вам доведеться поставити хліб у духовку, попередньо розігріту до 200 градусів на 5 хвилин. Завдяки такому способу збережеться текстура та хрусткість хліба.

Мікрохвильова піч

Це найшвидший спосіб. На скибку хліба знадобиться всього близько двадцяти секунд. Однак мікрохвильова піч може змінити текстуру хліба, особливо якщо температура занадто висока.