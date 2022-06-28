Що станеться з організмом людини, якщо відмовитись від білого хліба

Дієтологи кажуть, що відмова від білого хліба може принести чимало користі здоров’ю людини.

Як покращиться стан організму при відмові від хліба, повідомляє Eat This, Not That!.

Покращиться настрій

Відмова від звички до білого хліба може допомогти зробити настрій трохи кращим.

Експерти кажуть, що відмовившись від білого хліба, людина зможе помітити позитивні зміни у своєму загальному настрої. Дослідники виявило зв’язок між дієтами, багатими продуктами з високим глікемічним індексом, такими як білий хліб, і депресією в постменопаузі в жінок.

Глікемічний індекс - показник впливу вуглеводів у продуктах харчування на зміну рівня глюкози в крові. Білий хліб - це продукт з високим глікемічним показником зі значенням 71.

Виключивши білий хліб і перейшовши на їжу з нижчим глікемічним індексом, людина зможе побачити поліпшення перепадів настрою і зменшення симптомів депресії.

Людина схудне

Якщо ви прагнете схуднути, то заміна білого хліба на більш насичені поживними речовинами альтернативи може допомогти цього досягти.

Варто замінити білий хліб на багаті клітковиною, насичені поживними речовинами вуглеводи, такі як цільні зерна, коричневий рис, кіноа або солодка картопля, щоб відчути ситість і досягти цілей схуднення.

Зменшиться рівень цукру у крові

Білий хліб швидко перетравлюється і може викликати швидкі скачки цукру в крові. Краще надати перевагу житньому, цільнозерновому, який забезпечує ситість і кращий контроль цукру в крові.

Їжа з високим вмістом клітковини також допомагає повільніше підвищувати рівень цукру в крові, оскільки перероблювання клітковини уповільнює процес травлення.

Збільшиться енергії

Часто людина шукаєте місце, щоб подрімати через годину-дві після того, як з’їла сендвіч з білим хлібом.

Якщо вам важко тримати очі відкритими під час зустрічі о 14:00, то заміна білого хліба на інший цільнозерновий або з високим вмістом клітковини може дати енергію, яка необхідна між прийомами їжі. Завдяки повільному перетравленню клітковини людина отримає постійний запас енергії,.

Покращиться рівень холестерину

Заміна білого хліба на хліб з більшою кількістю клітковини може активно допомогти знизити рівень холестерину. Експерти кажуть, що заміна рафінованої їжі на цільнозернову може знизити загальний холестерин на 2% і холестерин ЛПНЩ на 5%.