Улучшают ли огурцы кожу под глазами: вся правда о методе

Огурцы используют для кожи вокруг глаз, чтобы уменьшить темные круги и отек. Однако стоит знать, действительно ли помогает такая процедура.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real Simple .

Действенный ли метод

Огуречный сок может снизить отеки, успокоить поврежденную кожу и стимулировать антиоксидантную активность. Охлаждающий эффект огуречного сока также придает коже свежий вид и ощущение.

Огурцы богаты витамином С и фолиевой кислотой. Витамин С может "разбудить" кожу и стимулировать рост новых клеток, в то время как фолиевая кислота стимулирует антиоксиданты, помогающие коже бороться с токсинами окружающей среды.

Дерматолог Дин Робинсон рассказал, что охлаждающий эффект огурца может уменьшить припухлость и стимулировать приток крови к коже. Огурцы также обладают высоким содержанием воды, что делает их очень увлажняющими для кожи.

К основным преимуществам нанесения огурцов на глаза относят:

успокоение кожи

избегание отеков

увлажнение и уменьшение морщин

избегание темных кругов под глазами

Как использовать огурец для глаз

Вымойте

Сначала нужно тщательно вымыть огурцы. Это уменьшает вероятность попадания бактерий или грязи в глаза. Лучше выбирать "домашние" огурцы.

Важно, если у вас чувствительная кожа, то следует протестировать сначала на руке, чтобы убедиться, что не возникнет сыпь.

Разрежьте

Нарежьте огурцы ломтиками, затем положите их на глаза. Вы можете охладить их в холодильнике на 15-30 минут заранее, чтобы получить дополнительный успокаивающий эффект.

Оставьте их на глазах на 5-10 минут.

Если одна сторона огурца станет теплой, переворачивайте ее.

Увлажняющий крем