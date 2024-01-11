Улучшают ли огурцы кожу под глазами: вся правда о методе
Огурцы используют для кожи вокруг глаз, чтобы уменьшить темные круги и отек. Однако стоит знать, действительно ли помогает такая процедура.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real Simple.
Действенный ли метод
Огуречный сок может снизить отеки, успокоить поврежденную кожу и стимулировать антиоксидантную активность. Охлаждающий эффект огуречного сока также придает коже свежий вид и ощущение.
Огурцы богаты витамином С и фолиевой кислотой. Витамин С может "разбудить" кожу и стимулировать рост новых клеток, в то время как фолиевая кислота стимулирует антиоксиданты, помогающие коже бороться с токсинами окружающей среды.
Дерматолог Дин Робинсон рассказал, что охлаждающий эффект огурца может уменьшить припухлость и стимулировать приток крови к коже. Огурцы также обладают высоким содержанием воды, что делает их очень увлажняющими для кожи.
К основным преимуществам нанесения огурцов на глаза относят:
- успокоение кожи
- избегание отеков
- увлажнение и уменьшение морщин
- избегание темных кругов под глазами
Как использовать огурец для глаз
Вымойте
Сначала нужно тщательно вымыть огурцы. Это уменьшает вероятность попадания бактерий или грязи в глаза. Лучше выбирать "домашние" огурцы.
Важно, если у вас чувствительная кожа, то следует протестировать сначала на руке, чтобы убедиться, что не возникнет сыпь.
Разрежьте
Нарежьте огурцы ломтиками, затем положите их на глаза. Вы можете охладить их в холодильнике на 15-30 минут заранее, чтобы получить дополнительный успокаивающий эффект.
Оставьте их на глазах на 5-10 минут.
Если одна сторона огурца станет теплой, переворачивайте ее.
Увлажняющий крем
Закрепите все с помощью увлажняющего крема для глаз.
Ранее мы сообщали, как сделать чудо-средство из тех продуктов для омоложения кожи.
Также мы писали, как избавиться от межбровной морщины всего лишь с помощью одного упражнения.