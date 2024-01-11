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Улучшают ли огурцы кожу под глазами: вся правда о методе

Четверг 11 января 2024 19:02
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Улучшают ли огурцы кожу под глазами: вся правда о методе Улучшают ли огурцы кожу под глазами (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Огурцы используют для кожи вокруг глаз, чтобы уменьшить темные круги и отек. Однако стоит знать, действительно ли помогает такая процедура.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real Simple.

Действенный ли метод

Огуречный сок может снизить отеки, успокоить поврежденную кожу и стимулировать антиоксидантную активность. Охлаждающий эффект огуречного сока также придает коже свежий вид и ощущение.

Огурцы богаты витамином С и фолиевой кислотой. Витамин С может "разбудить" кожу и стимулировать рост новых клеток, в то время как фолиевая кислота стимулирует антиоксиданты, помогающие коже бороться с токсинами окружающей среды.

Дерматолог Дин Робинсон рассказал, что охлаждающий эффект огурца может уменьшить припухлость и стимулировать приток крови к коже. Огурцы также обладают высоким содержанием воды, что делает их очень увлажняющими для кожи.

К основным преимуществам нанесения огурцов на глаза относят:

  • успокоение кожи
  • избегание отеков
  • увлажнение и уменьшение морщин
  • избегание темных кругов под глазами

Как использовать огурец для глаз

Вымойте

Сначала нужно тщательно вымыть огурцы. Это уменьшает вероятность попадания бактерий или грязи в глаза. Лучше выбирать "домашние" огурцы.

Важно, если у вас чувствительная кожа, то следует протестировать сначала на руке, чтобы убедиться, что не возникнет сыпь.

Разрежьте

Нарежьте огурцы ломтиками, затем положите их на глаза. Вы можете охладить их в холодильнике на 15-30 минут заранее, чтобы получить дополнительный успокаивающий эффект.

Оставьте их на глазах на 5-10 минут.

Если одна сторона огурца станет теплой, переворачивайте ее.

Увлажняющий крем

Закрепите все с помощью увлажняющего крема для глаз.

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