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"Живая стена" в центре Киева. Архитекторы показали проект обновления одного из общественных пространств

Киев, Вторник 19 марта 2024 15:15
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"Живая стена" в центре Киева. Архитекторы показали проект обновления одного из общественных пространств Как будет выглядеть обновленное пространство (фото: Бюро инициативной архитектуры "GA")
Автор: Василина Копытко

Архитектуры показали концепцию реконструкции общественного пространства возле фудмаркета "Рейтарская Circle", что расположен в модернистском здании-шайбе. В основе замысла авторов - создание "живой стены".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию "Хмарочос".

Как будет выглядеть общественное пространство после реконструкции

По замыслу архитектурного бюро GA, двор отгородят металлическими заборами, которые будут защищать зеленые насаждения. Это также решит проблему хаотической парковки. На въезде возле фудмаркета хотят установить автоматические столбики.

Эксперты предлагают обустроить "живую стену" на здании поликлиники и продлить ее на соседние постройки, в том числе и на "Рейтарскую Circle". "Стена" будет создана из винограда, который прикрепят на металлическую конструкцию. Также во дворе планируют высадить деревья и цветы.

Авторы проекта отмечают, что при разработке концепции пытались не создавать больших публичных пространств, чтобы не увеличивать количество шума во дворе и не создавать дискомфорт для жителей окрестных домов. Именно поэтому план обновления публичного пространства не предусматривает установку скамеек для отдыха.

&quot;Живая стена&quot; в центре Киева. Архитекторы показали проект обновления одного из общественных пространств&quot;Живая стена&quot; в центре Киева. Архитекторы показали проект обновления одного из общественных пространствТак будет выглядеть обновленное общественное пространство (фото: Бюро инициативной архитектуры "GA")

Архитекторы предлагают обновить покрытие тротуаров

Во дворе пространства архитекторы предлагают установить сортировочную станцию, а мусорные баки поместить в деревянные контейнеры с раздвижными дверями. Верх этих конструкций замаскируют, высадив зелень.

Согласно плану реконструкции, также обновить планируют покрытие тротуаров, их вымостят отполированной брусчаткой и клинкерной плиткой, а в некоторых зонах используют гравий и деревянную щепу. Общественное пространство планируют отграничить антипарковыми столбиками. Однако это реализовать можно будет, если городские власти прислушаются к советам архитекторов.

Добавим также, что пока это только концепция реконструкции общественного пространства. Следующим шагом должно быть создание рабочих чертежей.

&quot;Живая стена&quot; в центре Киева. Архитекторы показали проект обновления одного из общественных пространств&quot;Живая стена&quot; в центре Киева. Архитекторы показали проект обновления одного из общественных пространств&quot;Живая стена&quot; в центре Киева. Архитекторы показали проект обновления одного из общественных пространствТак будет выглядеть обновленное общественное пространство (фото: Бюро инициативной архитектуры "GA")

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