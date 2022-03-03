Над Бучею підняли синьо-жовтий український стяг під вигуки "Слава Україні!" (відео)
Над містом Буча Київської області знову замайорів синьо-жовтий український прапор, який підняли над міською адміністрацією.
Відео показав Андрій Цаплієнко, воєнний кореспондент.
"Місто Буча, 3 березня 2022 року. Піднімаємо український прапор над містом", - говорить закадровий голос.
Українські військові підняли стяг на флагшток і вигукнули: "Слава Україні!"
Нагадаємо, що Буча - місто на північному заході від Києва, яке героїчно з першого дня чинить опір ворожим військам, що намагаються прорватися до Києва.
Нещодавно на фото показали, що одна з вулиць міста перетворилася на справжнісінький цвинтар для ворожої техніки ЗС Російської Федерації.
Раніше ми писали, що у небі над Норвегією пілот гелікоптера зробив напис "Ukraine".
Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!
Перемога буде за нами! Слава Україні!