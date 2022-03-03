Над Бучей подняли сине-желтый украинский флаг под "Слава Украине!" (видео)
Над городом Буча Киевской области снова взвился сине-желтый украинский флаг, который подняли над городской администрацией.
Видео показал Андрей Цаплиенко, военный корреспондент.
"Город Буча, 3 марта 2022 года. Поднимаем украинский флаг над городом", - говорит закадровый голос.
Украинские военные подняли флаг на флагшток и воскликнули: "Слава Украине!"
Напомним, что Буча - город на северо-западе от Киева, который героически с первого дня сопротивляется вражеским войскам, пытающимся прорваться в Киев.
Недавно на фото показали, что одна из улиц города превратилась в самое настоящее кладбище для вражеской техники ВС Российской Федерации.
Ранее мы писали, что в небе над Норвегией пилот вертолета сделал надпись "Ukraine".
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