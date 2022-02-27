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У Бучі окупанти хочуть використовувати жінок і дітей як "живий щит" для прориву до Києва

Автор: Тетяна Самарук

Росія напала на Україну 24 лютого. Тепер окупанти у місті Буча Київської області хочуть використовувати дітей і жінок як "живий щит" для прориву до Києва.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За його словами, окупанти говорять місцевим жителям у Бучі, що хочуть їх евакуювати у Київ.

Однак, насправді вони хочуть з живих людей зробити "живий щит" для проходження в Київ.

Місцевих жителів закликають бути обережними.

Раніше ми повідомляли, що у Маріуполі військові України накрили ворожу групу розвідки.

Також ми писали, що українські військові повернули під контроль Волноваху в Донецькій області.

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