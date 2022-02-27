У Бучі окупанти хочуть використовувати жінок і дітей як "живий щит" для прориву до Києва

Росія напала на Україну 24 лютого. Тепер окупанти у місті Буча Київської області хочуть використовувати дітей і жінок як "живий щит" для прориву до Києва.
Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
За його словами, окупанти говорять місцевим жителям у Бучі, що хочуть їх евакуювати у Київ.
Однак, насправді вони хочуть з живих людей зробити "живий щит" для проходження в Київ.
Місцевих жителів закликають бути обережними.
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