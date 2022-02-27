Переконували ставити мітки. У Маріуполі військові України накрили ворожу групу розвідки

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.

"Жорсткі диски, ноутбуки, планшети, фотоапарат, карти пам'яті, телефони - накопичувачі інформації з отриманими даними ворогами в місті Маріуполь. При них були також російські паспорти та конкретне завдання - слідкувати за настроями місцевих і підбурювати їх сприяти російській окупації", - пише пресслужба.

Розвідники підбурювали місцевих ставити мітки на спорудах, не пояснюючи їм ,що в підсумку будинки будуть обстріляні.